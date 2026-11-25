Kulübeden 3 takviye! Trabzonspor'un CSKA Sofya maçı muhtemel 11'i
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. Avrupa'da ilk 8 yarışını sürdüren bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör Thomas Reis zorlu randevu öncesi kadrosunu netleştirdi. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü karşılaşmasında CSKA Sofya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Karşılaşmaya dair tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK
Avrupa kupalarındaki yolculuğuna 1976-1977 sezonunda başlayan Trabzonspor, yaklaşık 50 yıllık Avrupa serüveninde ilk kez bir Bulgaristan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.
CSKA Sofya mücadelesi aynı zamanda bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 161. karşılaşması olacak.
AVRUPA KARNESİ
Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 160 karşılaşmada 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.
RAKİBİN GALİBİYETİ YOK
Markus Gisdol yönetimindeki CSKA Sofya, Konferans Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. Bulgaristan temsilcisi, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda topladığı 1 puanla 28. sırada yer alıyor.
TARAFTARINDAN YOKSUN KALACAK
KuPS Kuopio karşılaşmasında yaşanan seyirci olayları nedeniyle bir maçlık deplasman seyircisi cezası alan Trabzonspor, Bulgaristan'daki mücadelede taraftar desteğinden yoksun kalacak.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Onana, Mustafa, Cenk, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Mendy, Saviolo, Bouchouari, Salah, Onuachu.
CSKA SOFYA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Ngome, Jordao, Sensi, Pittas, Panayotov, Godoy.
TRABZONSPOR'DA 4 SAKAT
Bordo-mavililerde sakatlıkları devam eden Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, CSKA Sofya karşısında görev alamayacak. Thomas Reis'in tecrübeli savunmacı Stefan Savic'i de dinlendirmesi bekleniyor.
FIRTINA'NIN HEDEFİ 9 PUAN
Konferans Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Hearts'ı 2-0 yendi. Üçüncü haftada Freiburg'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada bulunuyor.
Thomas Reis'in öğrencileri, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle dönerek doğrudan son 16 turuna yükselme yarışında avantaj kazanmayı hedefliyor.