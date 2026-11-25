RAKİBİN GALİBİYETİ YOK

Markus Gisdol yönetimindeki CSKA Sofya, Konferans Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. Bulgaristan temsilcisi, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda topladığı 1 puanla 28. sırada yer alıyor.

