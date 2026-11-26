Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AA)

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 Ağustos'ta kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın devreye girmesi için beklenen MGK kararı öncesinde gözler yılın son toplantısına çevrildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kurulda Türkiye'nin güvenlik politikalarına yön verecek başlıklar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KRİTİK EŞİK

Toplantının en önemli gündem maddesini "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar oluşturacak. Son 40 yılda en çok anneleri, kadınları etkileyen, yüreklerini dağlayıp adeta yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarına ilişkin kısa bir parantez açmak istediğini belirten Erdoğan, 25 Kasım'da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhur İttifakı olarak, bundan 2 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık. En son geçen hafta örgütün uzun yıllardır yuvalandığı Hakurk bölgesinde 14 mağara daha boşaltıldı. Meclis'te kurulacak izleme komisyonumuz inşallah yakında çalışmalarına başlayacak. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz, tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız, huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir. Türkiye Yüzyılı'nı önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da Terörsüz Bölge ile taçlandırmak istiyoruz.