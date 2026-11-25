Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi maçı CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Tribünde çıkan olaylar sonrası hakemler soyunma odasına gitti. Taraftarların sakinleşmesinin ardından karşılaşmanın devam etmesine karar verildi. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönettiği karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanıyor.
Maça dair tüm gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
İLK YARI BİTTİ
Gürcistan'da oynanan mücadelenin ilk devresinden gol sesi çıkmadı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın ilk yarısında uzatma dakikaları oynanırken Ndidi'nin şutu sonrası top Hapoel Beer Shevalı futbolcunun eline çarptı. Ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Orkun, atıştan faydalanamadı.
MAÇ BAŞLADI
Karşılaşma için düdük yeniden çaldı.
MAÇ OYNANACAK
Hakemler, tribünlerin sakinleşmesinin ardından karşılaşmanın devam etmesine karar verdi.
Oyuncular sahada yerini aldı ve kısa süreli ısınma hareketleri gerçekleştirdiler.
İŞGALE İSYAN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK
Beşiktaş taraftarları, Gürcistan polisinin müdahalesine rağmen ısrarından vazgeçmeyerek "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı açtı.
"MAÇI OYNATMAYACAKLAR"
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşma sırasında stat hoparlörlerinden taraftarlara yönelik uyarı anonsu yapıldı. Taraftarların sakin olmaları ve sahaya yabancı madde atmamaları istenirken, "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın. Sakinleşmediğimiz sürece bu maç oynanmayacak." ifadeleri kullanıldı.
TRİBÜNLERDE OLAY ÇIKTI
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan maçta büyük olaylar çıktı. Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara karşı katı tutumu büyük tepki çekti. Gürcistan polisinin biber gazı ve joplu müdahalesinin ardından Beşiktaşlı bir taraftar kanlar içinde kaldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mücadelenin 20. dakikasında tribünlerde büyük bir karışıklık ve olaylar çıktı. Hakem Morten Krogh yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
SAHA KENARINDA GERGİNLİK
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan maçta Salih Özcan, rakip takım teknik direktörüne fiziki müdahalede bulundu. Ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri birbirine girdi. Hakem, Salih ve Malede'ye sarı kart gösterdi.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
10. dakikada Beşiktaş'tan Oh, rakip ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Morten Krogh oyunun sürmesini istedi. VAR kontrolünün ardından oyun devam etti.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR EL SIKMADI
UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
Beşiktaşlı oyuncular, Hapoel Beer Sheva oyuncuları ile tokalaşmadı.
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında ilk düdük çaldı. Kartal 3 puan için sahada.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA MÜDAHALE
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı öncesi Filistin bayrağı açan taraftarlara polis müdahalede bulundu.
Yaşananları buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
ITALIANO KADRO İÇİN KONUŞTU
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hapoel Beer Sheva maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"HEPİMİZ KORKTUK, ŞANSLIYIZ"
"Maalesef herkesin bildiği gibi zorlu bir yolculuk geçirdik, hepimiz korktuk. Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil ama elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir. İnancım tam, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."
DOĞAN ALEMDAR VE TAYLAN BULUT AÇIKLAMASI
"Doğan hakkında konuşayım, bugün Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak. Mükemmel bir insan. Antrenmanlarda iyi performans gösteriyor. Bu şansı hak ediyor. İyi performansla geri ödeyeceğini düşünüyorum.
Taylan da az süre alan oyunculardan biri. Taylan'a da süre vermek istiyorum. Orkun da aramıza döndü.
İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Puan, puanlar almak istiyoruz çünkü kesinleşmiş bir şey yok."
KARTAL'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Beşiktaş: Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Oh, İlhan
Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Zlatanovic, Malede
AVRUPA'DA 269. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 269. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 268 müsabakada 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet yaşadı.
ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİP OLACAKLAR
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki takımın 2016-2017 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi eşleşmesinde siyah-beyazlılar, rakibini deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 2-1 mağlup etmişti.
RAKİBİN TEK PUANI VAR
Hapoel Beer Sheva, Avrupa Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. İsrail temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 1 puanla haftaya 33. sırada girdi. Rakip filelere yalnızca 1 gol gönderen Hapoel Beer Sheva, kalesinde 8 gol gördü.
VLAHOVIC VE TROSSARD'A BÜYÜK GÖREV
Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın performansı önem taşıyor. Konyaspor karşısında iki gol atan Sırp santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı Trossard ise Konyaspor mücadelesinde kaydettiği golle sezonluk gol sayısını 3'e yükseltti.
KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.
HAPOEL BEER SHEVA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Amankwah, Yehoshua, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Ümit Akdağ, cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva karşısında görev alamayacak. Crystal Palace mücadelesinde kırmızı kart gören genç savunmacı, iki maçlık cezasının ilkini Celtic deplasmanında çekmişti. Ayrıca Emmanuel Agbadou da Batum'a getirilmedi.
KARTAL'IN HEDEFİ İLK 8
Avrupa Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla haftaya 8. sırada girdi. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Hapoel Beer Sheva karşısında kazanarak ilk 8 yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.