ITALIANO KADRO İÇİN KONUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hapoel Beer Sheva maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ KORKTUK, ŞANSLIYIZ"

"Maalesef herkesin bildiği gibi zorlu bir yolculuk geçirdik, hepimiz korktuk. Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil ama elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir. İnancım tam, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."

DOĞAN ALEMDAR VE TAYLAN BULUT AÇIKLAMASI

"Doğan hakkında konuşayım, bugün Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak. Mükemmel bir insan. Antrenmanlarda iyi performans gösteriyor. Bu şansı hak ediyor. İyi performansla geri ödeyeceğini düşünüyorum.

Taylan da az süre alan oyunculardan biri. Taylan'a da süre vermek istiyorum. Orkun da aramıza döndü.

İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Puan, puanlar almak istiyoruz çünkü kesinleşmiş bir şey yok."