Nilüfer Keser ve Mustafa Keser (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Usta sanatçının her fırsatta "Canım eşim, hayat arkadaşım" sözleriyle sevgisini dile getirdiği Nilüfer Keser, sanat yaşamı boyunca eşinin en büyük destekçilerinden biri oldu.

KESER AİLESİ EVİNİM

Nilüfer Keser'in vefatının ardından Keser ailesinin verdiği röportaj yeniden akıllara geldi. 28 Mayıs 2026'da Kurban Bayramı vesilesiyle evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açan usta sanatçı, 48 yıllık hayat arkadaşı, üç oğlu ve torunlarıyla ilk kez kalabalık bir aile fotoğrafı vermişti. Mustafa Keser, yarım asra yaklaşan evliliğinin ve aile saadetinin sırrını "Ama bizim ailede değişmeyen, zamana yenilmeyen tek bir şey var: Sevgi ve saygıdan asla feragat etmedik çok şükür. Benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum da işte budur." sözleriyle anlatmıştı.