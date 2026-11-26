Mustafa Keser'in acı günü! Eşi Nilüfer Keser hayatını kaybetti: 48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybetti. Usta sanatçı Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir kanser tedavisi gören eşine "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." sözleriyle veda eden Keser'e sanat dünyasından ve sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.
Türk müziğinin usta sanatçılarından Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran sanatçının paylaşımı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
KESER'DEN 48 YILLIK HAYAT ARKADAŞINA VEDA: CANIM EŞİM
Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mustafa Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.
Nilüfer Keser'in cenaze namazı 28 Kasım'da Hasdal Çamlıvadi Camii'nde kılınacak.
BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunan Nilüfer Keser'in kanserle mücadele ettiği biliniyordu.
SANAT DÜNYASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Mustafa Keser'in acı haberi duyurmasının ardından müzik dünyasından çok sayıda isim ve sanatçının sevenleri başsağlığı mesajları paylaştı.
YARIM ASRA YAKIN EVLİLİK
Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile dünyaevine girdi. Yarım asra yaklaşan evliliklerinden Yunus Emre, Emrah ve Erkan adını verdikleri üç çocukları dünyaya geldi.
Usta sanatçının her fırsatta "Canım eşim, hayat arkadaşım" sözleriyle sevgisini dile getirdiği Nilüfer Keser, sanat yaşamı boyunca eşinin en büyük destekçilerinden biri oldu.
KESER AİLESİ EVİNİM
Nilüfer Keser'in vefatının ardından Keser ailesinin verdiği röportaj yeniden akıllara geldi. 28 Mayıs 2026'da Kurban Bayramı vesilesiyle evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açan usta sanatçı, 48 yıllık hayat arkadaşı, üç oğlu ve torunlarıyla ilk kez kalabalık bir aile fotoğrafı vermişti. Mustafa Keser, yarım asra yaklaşan evliliğinin ve aile saadetinin sırrını "Ama bizim ailede değişmeyen, zamana yenilmeyen tek bir şey var: Sevgi ve saygıdan asla feragat etmedik çok şükür. Benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum da işte budur." sözleriyle anlatmıştı.
Bayramlarda sahne programları nedeniyle İstanbul dışında olduğunu ancak imkanları zorlayarak ailesini de yanında götürmeye çalıştığını belirten usta sanatçı, ayrı kaldıkları zamanların telafisini yine ailesiyle bir araya gelerek yaptığını söylemişti. Eşinin mutfaktaki hünerlerinden de övgüyle bahseden Keser, "Hanım da sağ olsun, eli çok lezzetlidir, harika yemekler yapar." ifadelerini kullanmıştı.