Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Özcan Deniz ve Deniz Çakır gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon başlatılırken, 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Özcan Deniz olduğu öğrenildi.
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığı bildirildi.
35 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 35 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Gözaltına alınan isimler arasında Özcan Deniz ve Deniz Çakır olduğu öğrenildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel