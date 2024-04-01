|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.98
|ERDAL ACER
|120
|%0.29
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
|ALİ KURT
|98
|%0.46
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|756
|%0.70
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DEMİRCİ
|9
|%0.13
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALAGÖZ
|237
|%0.38
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DATLI
|23
|%0.08
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.45
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|386
|%0.18
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.72
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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