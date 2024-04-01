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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.98
ERDAL ACER 120 %0.29 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
ALİ KURT 98 %0.46 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DİZİBÜYÜK 756 %0.70 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DEMİRCİ 9 %0.13 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALAGÖZ 237 %0.38 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DATLI 23 %0.08 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.45
MUSTAFA BAŞGÖZLÜ 386 %0.18 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.72
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı