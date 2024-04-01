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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.81
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı