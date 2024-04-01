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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALPER ÇİN 6 %0.28 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TEKİN 85 %0.31 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜNEY 3 %0.08 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BALCI 3 %0.18 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜNEY 14 %0.15 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT TEKİN 1 %0.02 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SARI 32 %0.06 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYZULLAH BESDİLLİ 4 %0.09 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR BAĞCIVAN 2 %0.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı