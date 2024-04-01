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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %86.36
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %96.47
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
ZELİHA İNAL 6 %0.17 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESMA BİLGİ 2 %0.02 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
FERUDUN ÖZCAN 21 %0.12 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %98.77
EBUBEKİR BİLGİ 127 %0.06 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.42
YASİN BOZKAYA 190 %0.07 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE BAŞMUTAF KARA 7 %0.25 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %74.47
SERVET KANTEKİN 1124 %10.76 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YALÇIN 16 %0.12 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÖZKAN 4 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı