|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.27
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ESABİL DUYMAZ
|128
|%0.19
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
|MEHMET ALİ ABUZAR
|12
|%0.06
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET URHAN
|18
|%0.02
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.37
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATNAN YETİŞ
|25
|%0.10
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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