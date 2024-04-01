|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %93.58
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.21
|BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN
|26
|%0.01
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|MUHAMMED SİNAN BAYKİZ
|21
|%0.01
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.53
|HÜSEYİN BUDAK
|122
|%0.03
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.59
|GALİP KARAYİĞİT
|287
|%0.09
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.15
|AHMET AŞİRAN
|16
|%0.02
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.79
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|ZEKİ DENİZLİ
|85
|%0.05
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.74
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.58
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|HAMİT CİLALI
|21
|%0.01
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|AHMET TEKBAŞ
|7
|%0.01
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.39
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.13
|GÖKHAN CEYLAN
|122
|%0.05
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.62
|SERHAT DOĞRU
|67
|%0.02
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.29
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.68
|MUHAMMED ALİ KURTKAYA
|38
|%0.02
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.47
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.22
|0
|%0
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.65
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.18
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.21
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.08
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.12
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %85.79
|AYŞEGÜL ÖZSOY
|54
|%0.03
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|HAMZA KILIÇ
|219
|%0.22
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
|MELEK KAZANCIOĞLU
|37
|%0.03
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.57
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
|VOLKAN KOÇAK
|81
|%0.03
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.10
|FURKAN DEMİRCAN
|61
|%0.02
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.29
|KÜBRA KORKMAZER
|29
|%0.01
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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