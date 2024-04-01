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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %93.58
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.21
BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN 26 %0.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.69
MUHAMMED SİNAN BAYKİZ 21 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.53
HÜSEYİN BUDAK 122 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.59
GALİP KARAYİĞİT 287 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.15
AHMET AŞİRAN 16 %0.02 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.79
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
ZEKİ DENİZLİ 85 %0.05 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.58
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.00
HAMİT CİLALI 21 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
AHMET TEKBAŞ 7 %0.01 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.39
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.13
GÖKHAN CEYLAN 122 %0.05 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.62
SERHAT DOĞRU 67 %0.02 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.29
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.68
MUHAMMED ALİ KURTKAYA 38 %0.02 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.47
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.22
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.65
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.18
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.21
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.08
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.12
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %85.79
AYŞEGÜL ÖZSOY 54 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
HAMZA KILIÇ 219 %0.22 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
MELEK KAZANCIOĞLU 37 %0.03 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.57
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
VOLKAN KOÇAK 81 %0.03 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.10
FURKAN DEMİRCAN 61 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.29
KÜBRA KORKMAZER 29 %0.01 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı