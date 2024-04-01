|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|7
|%0.10
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ACAR
|10
|%0.15
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ HARAL
|738
|%0.41
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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