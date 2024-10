Lekeyi ve sarılığı yok ediyor! Dişleri köşe bucak temizleyen doğal yöntem!

Diş Hekimi Dr. Susan Parker, 2024 yılında American Dental Journal'da yayımlanan "Natural Whitening Methods and Their Effects on Enamel Health" başlıklı makalesinde, doğal beyazlatma yöntemlerinin diş sağlığı üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Diş beyazlatma yöntemleri genellikle pahalı ve zaman alıcı tedaviler olarak bilinir. Ancak, evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemlerle hem sağlıklı hem de göz alıcı beyazlığa sahip dişlere kavuşmak mümkün. Uzmanlar, muz ve portakal kabuğu gibi malzemelerle hazırlanan karışımların diş minesine zarar vermeden etkili bir beyazlatma sağladığını vurguluyor.