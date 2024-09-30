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Tansiyon hastaları için mucize: İlaçtan daha etkili! İşte kimsenin bahsetmediği DASH diyeti

Tansiyon hastaları dikkat! DASH diyeti tansiyona neredeyse ilaçlar kadar iyi geliyor. 20 yıldan önce yapılan araştırmalarda DASH diyetinin tansiyonu düşürdüğünü kanıtlamıştı. Kimsenin bahsetmediği diyetin faydaları her geçen gün tek tek ortaya çıkıyor. Peki, nedir bu DASH diyeti, nasıl yapılır? İşte kimsenin bilmediği DASH diyeti ve DASH diyet listesi

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 15:22 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:43
Tansiyon hastaları için mucize: İlaçtan daha etkili! İşte kimsenin bahsetmediği DASH diyeti

Yirmi yıldan daha uzun bir süre önce araştırmacılar sebze, meyve ve tahıl açısından zengin olan "Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları (DASH)" diyetinin yüksek tansiyonu önemli ölçüde düşürebileceğini ortaya çıkardı.

Tansiyon hastaları için mucize: İlaçtan daha etkili! İşte kimsenin bahsetmediği DASH diyeti

TANSİYON HASTALARININ ŞİFASI DASH DİYETİ

Harvard Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanı ve yardımcı doçent olan Dr. Stephen Juraschek, ABD'deki yetişkinlerin neredeyse yarısının yüksek tansiyona sahip olduğunu, bu nedenle çok sayıda kişinin DASH diyetini benimsemesinden fayda göreceğini söyledi. Ancak çok az kişi DASH diyeti hakkında bilgi sahibi. Peki, nedir bu DASH diyeti?

Tansiyon hastaları için mucize: İlaçtan daha etkili! İşte kimsenin bahsetmediği DASH diyeti

NEDİR BU DASH DİYETİ?

DASH diyetinin en dikkat çekici özelliklerinden beri bol miktarda meyve ve sebze tüketilmesini gerektirmesidir.

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