Yirmi yıldan daha uzun bir süre önce araştırmacılar sebze, meyve ve tahıl açısından zengin olan "Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları (DASH)" diyetinin yüksek tansiyonu önemli ölçüde düşürebileceğini ortaya çıkardı.

TANSİYON HASTALARININ ŞİFASI DASH DİYETİ Harvard Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanı ve yardımcı doçent olan Dr. Stephen Juraschek, ABD'deki yetişkinlerin neredeyse yarısının yüksek tansiyona sahip olduğunu, bu nedenle çok sayıda kişinin DASH diyetini benimsemesinden fayda göreceğini söyledi. Ancak çok az kişi DASH diyeti hakkında bilgi sahibi. Peki, nedir bu DASH diyeti?