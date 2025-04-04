CHP'nin "şaibeli kurultay" soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

KONUŞMALARA ŞAHİT OLDU Soruşturma kapsamında ifade veren İstanbul delegesi Levent Çelik, kurultaya katılmak için kurultaydan 1 gün önce Ankara'ya geldiğini ve otel lobisinde delegeler arasında "Para aldım, telefon aldım, iş sözü aldım, meclis üyeliği teklifi aldım. Sizler de aldınız mı?" diye yapılan konuşmalara şahit olduğunu kaydetti.

"TELEFON VE BENZERİ HEDİYELERİN DAĞITILDIĞINI DUYDUM" Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; Çelik, o dönem bu tür konuşmalara itibar etmediğini ve oyunu da Özgür Özel lehine kullandığını söyleyerek, "Kurultayın bitiminde tekrar İstanbul'a döndüm. Kurultay sonrasında da bir kısım delegelere telefon, para ve benzeri hediyelerin dağıtıldığı ayrıca birçok kurultay delegesinin meclis üyesi yapıldığı, kendilerinin ve yayınlarının belediye ve belediye iştiraki olan şirketlerde işe alındığına dair konuşmaları partili üyelerle yaptığım konuşmalarda sıkça duydum. Ayrıca bazı parti yöneticilerinin belediyelerde düzenlenen ihalelere katılarak belediyeye ihale karşılığı mal sattıklarını fatura düzenlediklerini gelir elde ettiklerini duydum" dedi.

"TAKİP İÇİN YAKA KAMERASI TAKILMIŞ"

Çelik söz konusu hediye ve para dağıtıldığı iddialarına ilişkin partililerin kendilerine takip için yaka kamerası takıldığını hediyelerin dağıtılıp dağıtılmadığının kontrol edildiğini ifade etti. Çelik, "Balıkesir Bandırma ilçesinde belediye meclis üyesi olduğunu söyleyen bir kişi kurultaydan 6 ay sonra Ankara'da yapılan CHP'nin tüzük kurultayı sırasında benim de bulunduğum bir topluluk içerisinde geçen sohbet esnasında dalga geçerek 'Bizi hediye dağıtımında görevlendirdiler ancak bize güvenmeyip yakamıza takip için kamera takıp kayıt aldılar. Telefon ve benzeri hediyeleri dağıtıp dağıtmadığımızı kontrol edip merkezden kameralar üzerinden kayıt aldılar" dedi. Ben bu tür söylemlere itibar etmedim" ifadelerini kullandı.