ABD’nin vergi adımına Türkiye’den ilk yorum: Müzakere etmek istiyoruz

Türkiye'ye ithalatta yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi getirilmesi kararlaştırılırken, bu oranın diğer birçok ülkeye uygulanan tarifelere kıyasla daha düşük kaldığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan X paylaşımı.

Bakan Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ABD Başkanı Trump tarafından, daha önce duyurulduğu üzere, 2 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklama ile mütekabiliyet ilkesine dayalı yeni bir ticaret politikası uygulamaya geçirilmiş ve muhtelif ülkelere uygulanacak daha yüksek ilave gümrük tarifeleri açıklanmıştır.

ABD'nin açıklamasında, ABD'nin yüksek dış ticaret açığı verdiği ve tarifeler gibi bazı engeller ile karşılaştığı ülkelere karşı yürürlüğe konulan "bu ilave vergiler" ile, ABD sanayisinin yeniden canlandırılması, dış ticaret açığının azaltılması ve yabancı yatırımların ABD'ye yönlendirilmesi amaçlandığı ifade edilmektedir

Bu kapsamda, ABD tarafından tüm ülkelere uygulanacak asgari ilave gümrük vergisi oranı %10 olarak belirlenmiş, ülkemiz de aynı %10 oranında ithalatta ilave gümrük vergilerine tabi tutulmuştur. Bu durumda, ülkemiz en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer almaktadır.



Diğer taraftan, Çin'e %34, Avrupa Birliği'ne % 20, Vietnam'a % 46, Malezya'ya % 24, Pakistan'a % 29, G. Kore'ye %25, Hindistan'a % 26, Japonya'ya % 24, Tayland'a %36, Kamboçya'ya % 49, Güney Afrika'ya % 30, G. Kore'ye % 25 ilave gümrük vergileri ABD tarafından açıklanmıştır. Özellikle, ABD'nin dış ticaret açığının arttığı Uzakdoğu Asya ülkelerine getirilen yüksek gümrük vergileri dikkati çekmektedir. ABD Başkanı Trump, açıklamasında bu yüksek gümrük vergileri ile ilgili olarak tüm ülkeler ile görüşmelere açık olduğunu da duyurmuştur.

Başkan Trump'ın yeni uygulamaları ile küresel tedarik zincirlerindeki değişim sürecinin hızlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz, önümüzdeki dönemde ABD'ye yönelik ticaret faaliyetlerini yoğunlaştıracak ve gümrük tarifelerinin ortaya çıkaracağı yeni ticaret düzeninde doğru okumaları yaparak, "kazan kazan" prensibi içerisinde iş birliklerini artıracaktır. Gerçek olan o ki, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin, ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebilecektir.

Bu doğrultuda Türkiye olarak, ABD'nin de dahil olduğu "Uzak Ülkeler Stratejisi" gibi kapsamlı eylem planlarımızın yanısıra, tekstil, hazır giyim, makina gibi çeşitli sektörlere yönelik de hazırlıklarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Bunların hayata geçirilmesi sonucunda, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin daha da serbestleştirilmesi için de imkanlar ortaya çıkacaktır.