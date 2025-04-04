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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in son günlerde Suriye üzerinden Türkiye'ye hedef almasına sert tepki gösterdi. Fidan, "İsrail'in Suriye'deki eylemleri bölgenin istikrarsızlaşmasına zemin hazırlıyor." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’e Suriye tepkisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Reuters'a konuştu.

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in son günlerde Suriye üzerinden Türkiye'ye hedef almasına sert tepki gösterdi. Fidan, "İsrail'in Suriye'deki eylemleri bölgenin istikrarsızlaşmasına zemin hazırlıyor." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz.

İsrail'in saldırıları, Suriye'nin DEAŞ ve diğer tehditlere karşı caydırıcılığını zayıflatıyor.

İsrail'in Suriye'deki eylemleri bölgenin istikrarsızlaşmasına zemin hazırlıyor.

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