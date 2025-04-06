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Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarında yayınlanan Sustalı Ceylan dizisi, 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına çekmeyi başardı. Dizinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplarken, oyuncunun biyografisi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan'ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında ve nereli? İşte konuya dair bilgiler!

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:07
Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Sustalı Ceylan dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sustalı Ceylan dizisini izleyenler, "Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan'ı kim?" sorusuna yanıt arıyor. Başrolünü Sümeyye Aydoğan'ın üstlendiği Sustalı Ceylan, Ceylan karakterinin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Peki Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan'ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi!

Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Aydınlı ve Edirneli olup, aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle sinema dünyasına adım atan Aydoğan, 2021 yılında Kahraman Babam dizisiyle televizyon kariyerine başladı. Aynı yıl Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakteriyle tanınan oyuncu, 2022'de Duy Beni dizisinde başrol olarak Melisa Gerçek karakterini canlandırdı.

Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Aydoğan, Duy Beni dizisindeki başarısının ardından 2023 yılında Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakteriyle ekranlara gelmiş ve diziden sezon finalinde ayrıldı.. Ayrıca, 2023 yılında Dönence dizisinin kadrosunda yer almış ve Akif dizisinde Neriman karakterine hayat vermiştir. 2024'te ise Hatıran Yeter filminde Leyla karakteriyle başrol oynadı.

Sümeyye Aydoğan, 2025 yılında Sustalı Ceylan dizisinde Ceylan Bilgene karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Filmografi:

Sinema:

2020: Aile Hükümeti – Diyar (Yardımcı oyuncu)

2024: Hatıran Yeter – Leyla (Başrol oyuncusu)

Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Televizyon:

2021: Kahraman Babam – Menekşe (Yardımcı oyuncu) – Show TV

2021-2022: Sadakatsiz – Ceren – Kanal D

2022: Duy Beni – Melisa Gerçek (Başrol oyuncusu) – Star TV

2023: Taçsız Prenses – Yağmur Elem – FOX

2023: Dönence – Gece Olgun – Kanal D

2024: Gaddar – Aydan Güneş – FOX/NOW

2025-günümüz: Sustalı Ceylan – Ceylan Bilgene – ATV

İnternet:

2021: Geçen Yaz – Oya (Yardımcı oyuncu) – Netflix

2023: Akif – Neriman

2023: Magarsus – Damla Çıran (Başrol oyuncusu) – BluTV

Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan’ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Ödüller:

2024: 50. Altın Kelebek Ödülleri – Yıldızı Parlayanlar – Kazandı

Diskografi:

Ellerimde Çiçekler (2019)

(Kaynak: Atv, Sosyal Medya)