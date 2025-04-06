Sustalı Ceylan dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sustalı Ceylan dizisini izleyenler, "Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan'ı kim?" sorusuna yanıt arıyor. Başrolünü Sümeyye Aydoğan'ın üstlendiği Sustalı Ceylan, Ceylan karakterinin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Peki Sustalı Ceylan dizisinin Ceylan'ı kim? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi!

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR? Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Aydınlı ve Edirneli olup, aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle sinema dünyasına adım atan Aydoğan, 2021 yılında Kahraman Babam dizisiyle televizyon kariyerine başladı. Aynı yıl Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakteriyle tanınan oyuncu, 2022'de Duy Beni dizisinde başrol olarak Melisa Gerçek karakterini canlandırdı.

Aydoğan, Duy Beni dizisindeki başarısının ardından 2023 yılında Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakteriyle ekranlara gelmiş ve diziden sezon finalinde ayrıldı.. Ayrıca, 2023 yılında Dönence dizisinin kadrosunda yer almış ve Akif dizisinde Neriman karakterine hayat vermiştir. 2024'te ise Hatıran Yeter filminde Leyla karakteriyle başrol oynadı. Sümeyye Aydoğan, 2025 yılında Sustalı Ceylan dizisinde Ceylan Bilgene karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filmografi: Sinema: 2020: Aile Hükümeti – Diyar (Yardımcı oyuncu) 2024: Hatıran Yeter – Leyla (Başrol oyuncusu)