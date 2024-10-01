Doları da altını da geçti! Fiyatı yüzde 110 arttı

🖥️ HDMI Kabloda Neden Bu Kadar Yüksek Artış?

Peki, neden bu basit sayılabilecek teknoloji ürününde böylesine yüksek bir fiyat artışı yaşandı? Uzmanlara göre, bu artışın ardında birkaç temel neden yatıyor:

🔧 Üretim Maliyetlerindeki Yükseliş: 2023'ün ikinci yarısından itibaren, çip krizinin etkilerinin azalmaya başlamasına rağmen elektronik komponentlerin maliyetleri artmaya devam etti. Bu durum, HDMI kablo gibi yan aksesuarların bile fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

💱 Döviz Kurundaki Dalgalanmalar: Türkiye'de döviz kurları her ne kadar stabilize edilmeye çalışılsa da, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle ithal edilen ürünlerin fiyatları sürekli değişiyor. Philips gibi global markaların ürünleri de bu durumdan fazlasıyla etkileniyor.

📊 Enflasyonun Etkisi: Genel enflasyon oranının %60'lara kadar tırmandığı bir dönemde, ithal ürünlerin yerel para birimi cinsinden fiyatları daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu artış, altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarından bile daha fazla dikkat çekici hale geliyor.