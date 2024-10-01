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Doları da altını da geçti! Fiyatı yüzde 110 arttı

Son dönemde teknoloji ürünlerinin fiyatlarında yaşanan değişimler gözden kaçmıyor. Özellikle sık kullanılan aksesuar kategorisinde bile fark edilen bu artışlar, kullanıcıları düşündürüyor. Bir zamanlar uygun fiyatlı olarak nitelendirilen birçok ürün, kısa sürede beklenmedik seviyelere ulaştı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:10
Doları da altını da geçti! Fiyatı yüzde 110 arttı

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Son dönemde elektronik ürünlerde görülen fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle günlük hayatta sıkça kullanılan teknolojik aksesuarların fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, tüketicilerin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📈 Doları da Altını da Geride Bıraktı! Philips HDMI Kablosu Fiyatı Yüzde 110 Arttı

Teknoloji tutkunları ve elektronik aksesuar kullanıcıları için kötü haber: Son bir yılda elektronik ürünlerdeki fiyat artışları, enflasyon oranlarını bile gölgede bıraktı!

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💸 Özellikle döviz kurları ve altındaki artış oranları sıkça gündeme gelirken, Philips'in SWV5401P/10 model 4K HDMI kablosu fiyatında yaşanan artış, dikkatleri üzerine çekiyor. Bir yıl önce 89,99 TL olan bu HDMI kablosu, tam %110'luk artışla şu an 189,00 TL'den satışa sunuluyor.

🖥️ HDMI Kabloda Neden Bu Kadar Yüksek Artış?

Peki, neden bu basit sayılabilecek teknoloji ürününde böylesine yüksek bir fiyat artışı yaşandı? Uzmanlara göre, bu artışın ardında birkaç temel neden yatıyor:

🔧 Üretim Maliyetlerindeki Yükseliş: 2023'ün ikinci yarısından itibaren, çip krizinin etkilerinin azalmaya başlamasına rağmen elektronik komponentlerin maliyetleri artmaya devam etti. Bu durum, HDMI kablo gibi yan aksesuarların bile fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

💱 Döviz Kurundaki Dalgalanmalar: Türkiye'de döviz kurları her ne kadar stabilize edilmeye çalışılsa da, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle ithal edilen ürünlerin fiyatları sürekli değişiyor. Philips gibi global markaların ürünleri de bu durumdan fazlasıyla etkileniyor.

📊 Enflasyonun Etkisi: Genel enflasyon oranının %60'lara kadar tırmandığı bir dönemde, ithal ürünlerin yerel para birimi cinsinden fiyatları daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu artış, altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarından bile daha fazla dikkat çekici hale geliyor.

🔍 DOLAR VE ALTINDAN DAHA HIZLI YÜKSELDİ

2023-2024 yılları arasında altın ve dolar kuru artışları sırasıyla %80 ve %95 seviyelerinde kalırken, Philips HDMI kablosundaki %110'luk artış, bu oranları geride bıraktı. Altın ve dolarda bile yatırım yapmayı düşünen tüketiciler, şimdi küçük elektronik aksesuarların bile birer "yatırım aracı" olabileceği fikrini konuşuyor.

💡 TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Günlük kullanım için tercih edilen teknolojik aksesuarlar bile lüks haline gelince, tüketiciler çeşitli yöntemlere başvuruyor. İşte fiyat artışlarına karşı alabileceğiniz önlemler:

⏳ Fiyat Takibi Yapın: Ürünleri satın almadan önce, birkaç hafta boyunca fiyat değişimlerini izleyin. Böylece en uygun zamanı yakalama şansınız artar.

💳 İndirim ve Kampanyaları Kovalayın: Büyük alışveriş günleri veya belirli dönemlerde yapılan kampanyalar, bu tür ürünlerde ciddi indirimler sağlayabilir.

🛒 İkinci El Alternatiflerini Değerlendirin: Kaliteli ve iyi durumda olan ikinci el ürünler, aynı işlevi daha uygun fiyatla sunabilir.

🛠️ GELECEKTE FİYATLAR NASIL OLACAK?

Uzmanlar, teknoloji ürünlerinde yaşanan bu artışların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyor.

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