Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı
Diyarbakır'da, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda annenin Baran Güran'ı 19:48'de aradığı ve 39 saniye konuştuğu görüldü. Küçük kızın kaybolduğu saatlerde yapılan bir işlem ise dikkat çekti. Ağabey Baran'dan konu ile yeni paylaşımlar gelirken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatının iddiası ise pes dedirtti.