Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demiroğlu, şunları söyledi:

Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için) ,yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket) , 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı , 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir. Telefon içeriğinde cinayeti öğrenen, bilen birine ait şüpheli bir hareket/bulgu tespit edilmemiştir. Aksine oyun, müzik gibi uygulamaların kullanıldığı, yine savunmada belirttiği gibi kritik saatlerde uyku halinde olduğu arama-aranma-mesaj gibi yoğun hareketinin olmadığı görülmektedir.