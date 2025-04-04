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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Diyarbakır'da, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda annenin Baran Güran'ı 19:48'de aradığı ve 39 saniye konuştuğu görüldü. Küçük kızın kaybolduğu saatlerde yapılan bir işlem ise dikkat çekti. Ağabey Baran'dan konu ile yeni paylaşımlar gelirken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatının iddiası ise pes dedirtti.

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takvim.com.tr
Narin cinayetinde Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan anne Yüksel Güran'a ait gün içi telefon hareketleri ortaya çıktı. Narin'in öldürüldüğü saatlerde evde olduğu, hatta öldürülmesine de şahit olmuş olabileceği düşünen Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tarafından kayıtlar paylaşıldı. Av. Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

"KÜÇÜK EREN'İN İFADESİ DOĞRULANDI"

Malumunuz olduğu üzere iddianamede Anne Yüksel'in telefonunun saat 14.28 de kapandığı 15.38 de açıldığı belirtilmiş, küçük Eren ifadesinde annesinin telefonun o gün kapanmadığını belirtilmişti. Telefon hareketliliği incelendiğinde annenin ifadesinin doğrulandığı anlaşılmıştır. Telefon internet ve arama hareket dökümlerinde gerçekten de annenin 19.30 dan sonra Narin'i aramaya başladığı, cinayet saatlerinde olağandışı bir hareketin olmadığı, çocuk tarafından oyun oynandığı görülmektedir. Yine müzik dinlendiği, cinayeti bilen birinin hareketine dair bir şüphe bulgu elde edilmemiş, telefon gün içi aktiviteleri kamuoyunun takdirine sunulmuştur.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demiroğlu, şunları söyledi:

Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için) ,yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket) , 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı , 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir. Telefon içeriğinde cinayeti öğrenen, bilen birine ait şüpheli bir hareket/bulgu tespit edilmemiştir. Aksine oyun, müzik gibi uygulamaların kullanıldığı, yine savunmada belirttiği gibi kritik saatlerde uyku halinde olduğu arama-aranma-mesaj gibi yoğun hareketinin olmadığı görülmektedir.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

19:48'DE BARAN'I ARADI

Aile, daha önce verdikleri ifadelerde Narin'in kaybından uzun bir süre haberleri olmadığını 18:00 civarı durumu öğrendiklerini belirtmişti. Anne Narin'in kaybı ile ilgili şehir dışında olan eşi Arif Güran'ı telaşlandırmamak için oğlu Baran Güran'ı aradığını söylemişti. Kayıtlarda annenin Baran Güran'ı 19:48'de aradığı ve 39 saniye konuştuğu görüldü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın olay gününe ait olan telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

OYUN OYNAMAYA DEVAM EDİLDİ

19:26'da ise yine telefon üzerinden oyun oynanmaya devam edildiği gözlemlendi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

19:38'de ise Osman oğlum adlı kişiden 3 adet terlik fotoğrafı alındığı ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

İlerleyen saatlerde ise çok sayıda arama yapıldığı belirlendi.

Bu aramalar şu şekildeydi:

Salihe, Tahar, Eda, Enişte şevket, Hediye, Yasemin gelin, Tahar, Tahar, Eda, Enes oğlum, Arhan Abe, Baran oğlum, Hamiye Tunç, Salihe, Dicle, Salihe, Baran oğlum, Nurhat gelin

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

19:57'de ise Instagram üzerinden bir video görüntülendiği görülüyor.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Demiroğlu, Narin'in yeni bir görüntüsünü de paylaşarak, "Güzel meleğim sana bunu yapan en ağır cezayı alana annen senin toprağına dokunana, senin yanı başında olana kadar mücadelemiz bitmeyecek." notunu düştü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın olay gününe ait olan telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Avukatlar iyileştirilmiş Dara-2 görüntülerini bayramdan sonra açıklayacaklarını açıklamıştı. Ancak henüz bir paylaşım yapılmadı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

YAKINDA GÖRÜNTÜLER GELECEK

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, görüntülerle ilgili "Söz verdiğimiz neyi tutmadık şimdiye kadar? Gelecek arkadaşlar kameralar gelecek. Hele Yılmaz bey şovunu tamamlasın. Karşı cenahı, inadında ısrar edenleri iyice bir mahçup etsin de. Kısa zaman içinde Uluslararası bir kuruluştan aldığımız uzman rapor ile birlikte üstün bir çaba ile iyileştirdiğimiz görüntüleri de takdirlerinize sunacağız. Bu dosyanın başına ne geldiyse acele işten geldi. Acele soruşturma , acele kovuşturma... Bizim acelemiz yok." şeklindeki bir paylaşım yaptı. Akdağ'ın bu paylaşımını Baran Güran da sosyal medya hesabında paylaştı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Güran ailesini ziyarete gittiği anları da yayımladı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

SALİM GÜRAN'IN KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde kamuoyunda cinayetin kilit ismi olarak gösterilen Salim Güran'a ait olan telefon kayıtları da ortaya çıkmıştı. Güran'ın cinayetin işlendiği saat aralığı olan 15.11-15.43 arasında haber sitelerine girdiği, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarını ziyaret ettiği gözlemlenmişti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Güran'ın telefon katılarındaki tespitlerin, sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın cinayetle ilgili anlatımını çökerttiğini savundu. Yılmaz Demiroğlu, mahkeme kararında delil olarak kabul edilen Nevzat Bahtiyar'ın anlatımlarıyla ilgili şunları yazdı:

"'Salim beni tepeden çağırdı, Arif'in evine birlikte girdik, Narin'in cansız bedenini birlikte battaniyeye sardık, Salim evimin önüne aracıyla cami tarafından gelerek battaniyeyi geri aldı' şeklindeki N.B beyanı tamamen gerçek dışı bir hikâye olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemede S.G'nin kritik saat olan 15.14-15.40 arasında adeta telefon ve internetten hiç elinin ayrılmadığı, N.B'nin anlatımında belirtilen hareketliliğin olmadığı anlaşılmıştır. S.G'ye ait telefon hareket dökümünün bir kısmı kamuoyunun takdirine sunulmuştur. N.B nin hikâyesi çökmüştür."

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın olay gününe ait olan telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Demiroğlu, "Bu raporu bilirkişi ile mi aldınız?" sorusuna da "Adli emanete bulunan telefonların imaj kayıtları üzerinden uzman görüşü alınmış, güvenilir ve hangi uzman bakarsa baksın sonuç aynı çıkar. Burada önemli olan telefon içeriğindeki hareketler. Kritik saatlerde en çok ilgilendiği şey altın fiyatları ve sürekli telefonda ayrıca hesap makinesine bile girmiş) adamcağız sürekli Altın fiyatlarını hesaplıyor, bu hareketler cinayeti bilen, gören birinin hareketleri değil" dedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, "Kırkbeş adım... Salim bey tahliye olduğu gibi önceden reddettiğimiz canlı yayın tekliflerine icabet edeceğiz. SÖZ..." ise ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

ALİ ERYILMAZ'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Uzun süredir X hesabını kullanmayan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan da ilginç suçlamalar içeren bir paylaşım geldi. Eryılmaz'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Eryılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Salim, fark ettim de sen 10 EMİR'in 7 sini ihlal etmişsin. Seni aslında taşlayarak öldürmek lazım samilerin dinine göre!

1. Benden başka Tanrın olmayacak. Boşlukta, yerin üstünde veya altında, Denizlerin derinliklerinde mevcut olan varlıkların resimlerini yapmayacak, onlara hiçbir surette tapmayacaksın. SEN PARAYA VE KADINA TAPTIN ZALİM!

2. Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın.
HERGÜN BOŞ YERE SUÇSUZUM DİYE SARI ÖKÜZ GİBİ BÖĞÜRÜRKEN VE ÖZELLİKLE YEMİN EDERKEN AĞZINA ALIYORSUN ZALİM!

3. Anne ve babana hürmet edeceksin. SÜVEYLA ANNEN ORTADA, YAZIK KADINA ZALİM!

4. Öldürmeyeceksin. ÖLDÜRDÜN HEM DE ÖZ YEĞENİNİ ZALİM!

5. Zina yapmayacaksın. HEM DE SANA EN MAHREMLERİYLE YAPTIN ZALİM!

6. Çalmayacaksın. NARİN'İN ÖMRÜNÜ ÇALDIN ZALİM!

7. Yalan şahadette bulunmayacaksın. DEMEYE GEREK VAR MI ZALİM?