El hijyenine aman dikkat! Uzmanı akciğer hastalıklarına karşı önerilerde bulunuyor: Kalabalıkta maske takın...

Güz dönemine girmemizle birlikte sıcaklıklar düşüyor. Bağışıklığın düştüğü bu zamanlarda insanlar hastalıklara daha yatkın oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ise sonbahar ve kış mevsimlerine girerken akciğer hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle yaşlıların ve kronik akciğer hastalarının ekstra korunması gerektiğini söylüyor: En çok hastalık bulaştıranlar en yakınlarınız. Genelde torun, evlat, komşu, arkadaş, akraba. Yani hapşıran, öksüren, ateşi olan, gribal enfeksiyon ya da solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan kişilerle görüşmek, onlarla temas, hastalığı almak için en sık gördüğümüz yollardan bir tanesi oluyor. Riskli kişilerin kendilerini korumaları lazım.

AŞI SEZONU BAŞLADI

Aşılar çok önem kazanıyor. Özellikle şu anda grip aşısı sezonu başlamış oldu. Biliyorsunuz grip aşıları her yıl yeniden yapılan aşılar. O açıdan geçen yıl yaptırmış olsanız bile yine bu yıl yeni çıkan aşıyla aşılanmanız lazım. Bir de zatürre aşısı eğer daha önce yaptırmamışsanız onu da yaptırmanızda fayda var. Yani kışa hazırlanmak lazım akciğerinizi korumak için. 65 yaşın üzerine rutin olarak öneriyoruz. Bir de kronik akci- ğer ve kalp hastalığı olanlara öneriyoruz. Bağışlılığı baskılayan bir duru- mu olan kişilere öneriyoruz. Bunlara yapılması lazım" diyor.

DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİN

Özlü, hastalıklardan korunmak için önerilerde bulunuyor: Sağlam kişiden ziyade hasta olan kişinin maske kullanmasını tavsiye ediyorum. Grip ve zatürre aşısı olunması gerekiyor. Bir de el hijyeni çok önemli. Yani dokunduğumuz yerlerde virüsler olabilir. Bunun için böyle başkalarının kullandığı ortak alanları kullanıyorsanız elinizi dezenfekte etmeniz lazım. Bir de havalandırma çok önemli. Yani sosyal alanlarda, kalabalık alanlarda yeterli hava sirkülasyonu yoksa dış ortam havası ve iç ortam havası değişmiyorsa oralarda çok kalmamak gerekiyor. İnsanlarla da mesafeyi de olabildiğince korumamız lazım.