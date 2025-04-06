Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Sustalı Ceylan , ATV ekranlarında seyirciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Süreç Film imzalı dizinin yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosu Sevgi Yılmaz tarafından yazılıyor. Peki Sustalı Ceylan dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte dizinin çekildiği yerler!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş, güzelliğiyle dikkat çeken ama yoksulluk içinde yaşayan bir kadındır. Bir çocuk annesi olan Ceylan, işsiz ve kaba saba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmak zorunda kalmaktadır. Yusuf, akıllı ve merhametli bir çocuktur. Bir gün, intikam almak için kendi yöntemlerini kullanan sıradışı bir adam olan Ferhat ile karşılaşır. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine hayran kalır. Ancak, Yusuf'un organ mafyasının eline düşmesi ve böbreğinin çalınmasıyla her şey değişir. Bu noktadan sonra Ceylan, oğluna bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Bu yolda, en büyük desteği ise Ferhat olacaktır.