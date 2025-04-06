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Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Sustalı Ceylan dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla gündeme geliyor. Seyirci tarafından merakla beklenen dizi, konusu kadar çekim yerleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin izleyicileri, "Sustalı Ceylan nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan hangi gün yayınlanıyor? İşte diziye dair bilgiler!

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:02
Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Sustalı Ceylan, ATV ekranlarında seyirciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Süreç Film imzalı dizinin yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosu Sevgi Yılmaz tarafından yazılıyor. Peki Sustalı Ceylan dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte dizinin çekildiği yerler!

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sustalı Ceylan dizisi, her Cuma saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelecek olan dizi, her hafta heyecan dolu anları izleyicilere sunuyor.

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş, güzelliğiyle dikkat çeken ama yoksulluk içinde yaşayan bir kadındır. Bir çocuk annesi olan Ceylan, işsiz ve kaba saba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmak zorunda kalmaktadır. Yusuf, akıllı ve merhametli bir çocuktur. Bir gün, intikam almak için kendi yöntemlerini kullanan sıradışı bir adam olan Ferhat ile karşılaşır. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine hayran kalır. Ancak, Yusuf'un organ mafyasının eline düşmesi ve böbreğinin çalınmasıyla her şey değişir. Bu noktadan sonra Ceylan, oğluna bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Bu yolda, en büyük desteği ise Ferhat olacaktır.

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sustalı Ceylan dizisi İstanbul'un Levent, Maslak ve Sarıyer bölgelerinde çekiliyor.

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Taha Bora Elkoca

Dilara Sümbül

Gül Onat

Cezmi Baskın

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE

Sustalı Ceylan dizisinin tekrar 1. bölümü, 6 Nisan Pazar akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

6 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 – Dizi TV

12:10 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)

14:45 – Sustalı Ceylan (1. Bölüm tekrar)

17:40 – Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan (1. Bölüm tekrar)

23:00 – Kardelenler (8. Bölüm tekrar)

02:00 – Kuruluş Osman (186. Bölüm tekrar)

04:50 – Hercai

(Kaynak: ATV)