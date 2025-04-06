Sustalı Ceylan ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Atv Sustalı Ceylan 1. bölüm izle!

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Sustalı Ceylan, ATV ekranlarında seyirciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Süreç Film imzalı dizinin yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosu Sevgi Yılmaz tarafından yazılıyor. Peki Sustalı Ceylan dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte dizinin çekildiği yerler!
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Sustalı Ceylan dizisi, her Cuma saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelecek olan dizi, her hafta heyecan dolu anları izleyicilere sunuyor.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş, güzelliğiyle dikkat çeken ama yoksulluk içinde yaşayan bir kadındır. Bir çocuk annesi olan Ceylan, işsiz ve kaba saba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmak zorunda kalmaktadır. Yusuf, akıllı ve merhametli bir çocuktur. Bir gün, intikam almak için kendi yöntemlerini kullanan sıradışı bir adam olan Ferhat ile karşılaşır. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine hayran kalır. Ancak, Yusuf'un organ mafyasının eline düşmesi ve böbreğinin çalınmasıyla her şey değişir. Bu noktadan sonra Ceylan, oğluna bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Bu yolda, en büyük desteği ise Ferhat olacaktır.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sustalı Ceylan dizisi İstanbul'un Levent, Maslak ve Sarıyer bölgelerinde çekiliyor.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Sümeyye Aydoğan
Burak Yörük
Celil Nalçakan
Melike Güner
Seda Türkmen
Hasan Küçükçetin
Melisa Berberoğlu
Hakan Atalay
Hülya Aydın
Taha Bora Elkoca
Dilara Sümbül
Gül Onat
Cezmi Baskın
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE
Sustalı Ceylan dizisinin tekrar 1. bölümü, 6 Nisan Pazar akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
6 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)
14:45 – Sustalı Ceylan (1. Bölüm tekrar)
17:40 – Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan (1. Bölüm tekrar)
23:00 – Kardelenler (8. Bölüm tekrar)
02:00 – Kuruluş Osman (186. Bölüm tekrar)
04:50 – Hercai
(Kaynak: ATV)