Kardelenler bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Güncel ATV yayın akışı

Fotoğraflar: ATV

KARDELENLER BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

ATV'nin güncel yayın akışına bakıldığında, Kardelenler dizisinin bu akşam sadece tekrar bölümüyle ekrana geldiği görülüyor. Normalde yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen dizi, bayram tatili nedeniyle bir haftalık yayın arasına girdi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla pek çok yapımda olduğu gibi Kardelenler de ara veren diziler arasında yer aldı.

Bu haftalık yayınlanmayan yeni bölüm için herhangi bir yapım problemi ya da oyuncularla ilgili bir sorun olmadığı belirtiliyor. Kanalın ve yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda, bayram tatili süresince izleyici yoğunluğunun düşmesi sebebiyle ara verilmiş durumda.