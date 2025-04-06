Kardelenler bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Güncel ATV yayın akışı

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi bu hafta ekranlara ara veriyor. Bayram tatili nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi ve Kardelenler'in yeni bölümü ertelendi.
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi bu hafta ekranlara ara veriyor. Bayram tatili nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi ve Kardelenler'in yeni bölümü ertelendi.
ATV'nin güncel yayın akışına bakıldığında, Kardelenler dizisinin bu akşam sadece tekrar bölümüyle ekrana geldiği görülüyor. Normalde yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen dizi, bayram tatili nedeniyle bir haftalık yayın arasına girdi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla pek çok yapımda olduğu gibi Kardelenler de ara veren diziler arasında yer aldı.
Bu haftalık yayınlanmayan yeni bölüm için herhangi bir yapım problemi ya da oyuncularla ilgili bir sorun olmadığı belirtiliyor. Kanalın ve yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda, bayram tatili süresince izleyici yoğunluğunun düşmesi sebebiyle ara verilmiş durumda.
İzleyicilerin merakla beklediği Kardelenler 9. bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Bayram sonrası yayınlanacak yeni bölümle birlikte dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Yeni bölümde neler olacağına dair detaylar ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından duyurulacak fragman ve tanıtımlarla netleşecek.
Günün ATV yayın akışı ise şöyle şekilleniyor:
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
14:45 Sustalı Ceylan
17:40 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:00 Kardelenler (Tekrar Bölüm)
02:00 Kuruluş Osman
04:50 Hercai