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Kardelenler bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Güncel ATV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen yapımı Kardelenler, bu hafta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmayacak. Dizi takipçileri, yayın akışında Kardelenler’in yer almamasını fark edince dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle pek çok dizinin yayın takvimi değişirken, Kardelenler de yayınlarına kısa süreli ara veren diziler arasına katıldı.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 19:31
Kardelenler bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Güncel ATV yayın akışı

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi bu hafta ekranlara ara veriyor. Bayram tatili nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi ve Kardelenler'in yeni bölümü ertelendi.

Fotoğraflar: ATVFotoğraflar: ATV

KARDELENLER BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

ATV'nin güncel yayın akışına bakıldığında, Kardelenler dizisinin bu akşam sadece tekrar bölümüyle ekrana geldiği görülüyor. Normalde yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen dizi, bayram tatili nedeniyle bir haftalık yayın arasına girdi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla pek çok yapımda olduğu gibi Kardelenler de ara veren diziler arasında yer aldı.

Bu haftalık yayınlanmayan yeni bölüm için herhangi bir yapım problemi ya da oyuncularla ilgili bir sorun olmadığı belirtiliyor. Kanalın ve yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda, bayram tatili süresince izleyici yoğunluğunun düşmesi sebebiyle ara verilmiş durumda.

KARDELENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği Kardelenler 9. bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Bayram sonrası yayınlanacak yeni bölümle birlikte dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Yeni bölümde neler olacağına dair detaylar ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından duyurulacak fragman ve tanıtımlarla netleşecek.

6 NİSAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

Günün ATV yayın akışı ise şöyle şekilleniyor:

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı

14:45 Sustalı Ceylan

17:40 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:00 Kardelenler (Tekrar Bölüm)

02:00 Kuruluş Osman

04:50 Hercai

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