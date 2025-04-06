Nursel ile Mutfak Bahane’de büyük tartışma!

Nursel ile Mutfak Bahane'nin Cuma finaline yarışmacı Seda'nın yaşadığı büyük şok damga vurdu. Kaldıkları otelde yaşadıkları büyük tartışma sonrası yarışmaya gelmeyen Harun, Seda'yı zor durumda bıraktı.

Nursel Ergin tarafından için bir şans daha verilen Seda, Cuma finalinde tek başına yarışmak zorunda kaldı. Haftanın finalinde 20 altın bileziğin sahibi Zeyneti ve Murat çifti oldu. Zeyneti ve Murat seçtikleri zarf ile bir masayı koruma altına almaya hak kazanmışlardı. Çift, bu hakkı Dilara ve Murat'tan yana kullandı.