Fenerbahçe Trabzonspor Derbisi Canlı Yayın Linki! Maç Nereden İzlenir?

Süper Lig'in 30. haftasında sezonun kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, güçlü rakibi Trabzonspor'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ediyor.
🏟️ MAÇ NEREDE OYNANIYOR?
Kadıköy'de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, tribünler tamamen dolu. Taraftarlar büyük heyecanla takımlarını destekliyor.
🕖 MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ
Karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
👉 CANLI YAYIN LİNKİ:
beIN SPORTS 1 - İzle (Resmi yayın linki. Abonelik gerekebilir.)
🧑⚖️ HAKEM KİM?
Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını ise tecrübeli isimler üstleniyor.