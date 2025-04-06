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Fenerbahçe Trabzonspor Derbisi Canlı Yayın Linki! Maç Nereden İzlenir?

Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 18:52
Fenerbahçe Trabzonspor Derbisi Canlı Yayın Linki! Maç Nereden İzlenir?

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Süper Lig'in 30. haftasında sezonun kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, güçlü rakibi Trabzonspor'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ediyor.

🏟️ MAÇ NEREDE OYNANIYOR?

Kadıköy'de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, tribünler tamamen dolu. Taraftarlar büyük heyecanla takımlarını destekliyor.

🕖 MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

👉 CANLI YAYIN LİNKİ:

beIN SPORTS 1 - İzle (Resmi yayın linki. Abonelik gerekebilir.)

🧑‍⚖️ HAKEM KİM?

Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını ise tecrübeli isimler üstleniyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ CANLI ANLATIM LİNKİ

🧩 İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Zubkov, Dragus, Mustafa Eskihellaç, Banza

FB-TS CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?FB-TS CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FB-TS CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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