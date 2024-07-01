PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO'ya göre...

İŞKUR, Yararına İşler Programı (TYP) kapsamında yeni personel alımı duyurularını yayımladı. Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde, geçici madde 5 çerçevesinde, belirli süreler için personel temin edilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 12:21 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 12:21
TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, aralıklı zamanlarda TYP personel alım duyurularını ilan ederken, kurum ve bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücü sağlıyor. Adayların başvuruları ise belirli kriterlere tabi tutulmaktadır. Kaymakamlıklar, bakanlıklar, İl Özel İdaresi ve Valilikler personel alımı gerçekleştirecek.

Yeni İlanlar Hangi Bölgeleri Kapsıyor?

Manisa, Çankırı, Ordu ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde alımlar yapılacak. Özellikle Manisa Saruhanlı'da 30, Ankara Çankaya'da ise 130 yeni personel alınacak.

Edirne, Kırklareli ve Elazığ gibi illerde de alımlar planlanmış olup, Edirne'de toplamda 40, Kırklareli'nde ise 25 yeni personel alınacak.

81 ildeki hastanelerde hasta danışmanı alımı sabah 08.00'de başladı!
İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı!
Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!
PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alım Süreci ve Başvuru Şartları

TYP kapsamında personel alımları, İŞKUR üzerinden belirli şartlar altında yapılıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve belirli sigorta şartlarını taşımaması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

  • Son başvuru tarihleri: İlana göre değişmekle birlikte çoğunlukla 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş. Ancak bazı bölgelerde bu tarih 5 Temmuz 2024'e kadar uzanabiliyor.

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolar için özgeçmişlerini ve başvuru formunu doldurarak sürece katılabilirler.

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

TYP personel alımları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet portalı üzerinden alınacaktır. Adayların, başvuru sürecini başlatmaları için öncelikle İŞKUR'un TYP arama sayfasına e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Adımları:

E-Devlet Girişi: İlk adım olarak, İŞKUR TYP Arama Sayfası adresine gidiniz.

İlçe Seçimi: Sayfaya giriş yaptıktan sonra, açılacak olan ilçe listesi üzerinden istediğiniz ilçeyi seçerek uygun iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru: İlgilendiğiniz ilan(lar)a tıklayarak, başvuru şartlarını kontrol edin ve başvurunuzu tamamlayın.

TYP Personel Alımı İŞKUR'da Başladı!

Manisa TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

30 Kişi için Saruhanlı - İş İlanı No: 321084 Çankırı TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

5 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321176 Ordu TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

100 Kişi için Altınordu - İş İlanı No: 321086 25 Kişi için Kumru - İş İlanı No: 321085 Ankara TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

130 Kişi için Çankaya - İş İlanı No: 321087 Iğdır TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

5 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321088 Ağrı TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2024

7 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321089 Edirne TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

18 Kişi için Uzunköprü - İş İlanı No: 321111 5 Kişi için Keşan - İş İlanı No: 321122 17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321101 Kırklareli TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

15 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321124 5 Kişi için Lüleburgaz - İş İlanı No: 321132 5 Kişi için Pınarhisar - İş İlanı No: 321150 Kırıkkale TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321130 Elazığ TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321116 Batman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

23 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321091 Bilecik TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321135 Antalya TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

10 Kişi için Alanya - İş İlanı No: 321129 Nevşehir TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

18 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321126 Niğde TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

38 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321125 Düzce TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

53 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321120 Sinop TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

20 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321118 Mardin TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

28 Kişi için Artuklu - İş İlanı No: 321115 Batman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

5 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321093 22 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321092 21 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321102 Giresun TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

26 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321100 Kahramanmaraş TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

500 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321094 Eskişehir TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

53 Kişi için Odunpazarı - İş İlanı No: 321095 Erzincan TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321113 Şırnak TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

10 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321185 Yozgat TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

7 Kişi için Akdağmadeni - İş İlanı No: 321121 5 Kişi için Yerköy - İş İlanı No: 321133 25 Kişi için Sorgun - İş İlanı No: 321180 13 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321182 Karaman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

40 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321178 Denizli TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

56 Kişi için Pamukkale - İş İlanı No: 321143 Karabük TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

46 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321141 Kars TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

16 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321096 Gümüşhane TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

46 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321140 Bolu TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

İŞKUR, başvuru sonuçlarını kendi platformu üzerinden ve ilgili kurumların web siteleri üzerinden duyuracak. Adaylar, başvuru sonuçlarını İŞKUR'un online sistemleri üzerinden takip edebilecekler.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar: Gri listeden çıkış, asgari ücret, enflasyon, KDV artışı, rezerv, vergi paketi...
Sinan Ateş davasında ilk duruşma! Ayşe Ateş’ten ’çelik yelekli’ önlem: Duruşmaya kimler katıldı? | Salonu karıştıran Bay Kemal nerede? sözleri
Kayseri’de karanlık eller devrede! MOSSAD’dan skandal paylaşım! Sığınmacılar üzerinden provokasyon körüklendi! Soruşturma başlatıldı
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...
Joe Biden neden gitmiyor? Canlı yayın fiyaskosunun ardından The Economist sordu! Trump’tan ders aldı: Adaylıktan çekilmiyor çünkü…
Memur ve memur emeklisine yüzde 20.06 zam tahmini! Maaş hesaplamaları değişti! Kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...
Galatasaray yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor! Saat belli oldu
Macron kumarı kaybetti: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez! Fransa’da erken seçim zaferi de aşırı sağda: İkinci tur ne zaman?
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?
İzmir Torbalı’da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! O detay yürek burktu: Restoranın önünden geçiyordu...
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda
Bursa’da anız yangını! 700 dekar alan zarar gördü: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Konutta-araçta fiyatları satıcı değil alıcı belirliyor! İkinci elde köpük eridi
Sadece TAKVİM’de! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın I Uzmanından sağlık uyarısı: Diyabet ve tansiyon hastaları....
SON DAKİKA