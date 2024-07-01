TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

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İŞKUR, aralıklı zamanlarda TYP personel alım duyurularını ilan ederken, kurum ve bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücü sağlıyor. Adayların başvuruları ise belirli kriterlere tabi tutulmaktadır. Kaymakamlıklar, bakanlıklar, İl Özel İdaresi ve Valilikler personel alımı gerçekleştirecek.