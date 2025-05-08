Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.