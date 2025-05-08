Reyting birincisi açıklandı! 7 Mayıs 2025 reyting sonuçları: Listenin başındaki yapım...
7 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında rekabet doruğa çıktı. Haftanın ortasında ekrana gelen dizi ve programlar milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, reyting savaşında dengeleri değiştirdi. Peki hangi yapım zirveye çıktı, hangisi sıralamada geride kaldı? İşte 7 Mayıs Çarşamba gecesine damga vuran yapımlar ve reyting sonuçları...
Dün akşam televizyon ekranlarında rekabet doruğa çıktı. Haftanın ortasında ekrana gelen dizi ve programlar milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, reyting savaşında dengeleri değiştirdi. İşte dünün reyting sonuçları...
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Sahipsizler
- Kuruluş Osman
- Eşref Rüya
- Esra Erol'da
- Müge Anlı ile Tatlı Sert
- ATV Ana Haber
- Eşref Rüya (Özet)
- Survivor
- Selçuk Tepeli ile Ana Haber
- Paris Saint Germain - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması
AB REYTİNG SIRALAMASI
- Eşref Rüya
- Paris Saint Germain - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması
- Kuruluş Osman
- Müge Anlı ile Tatlı Sert
- Eşref Rüya (Özet)
- Selçuk Tepeli ile Ana Haber
- Survivor
- Esra Erol'da
- ATV Ana Haber
- Leyla Hayat... Aşk... Adalet...