1-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.00’de başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

İlanların son başvuru tarihleri ilanların sağ tarafında açıkça belirtilmiştir. İŞKUR üzerinden yayımlanan her ilanın son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir. Ayrıca, İŞKUR açık iş ilanları ekranından hastanelere yapılacak hizmetli, güvenlik görevlisi, kabul kayıt görevlisi veya hasta bakıcı gibi diğer ilanları da inceleyebilirsiniz. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Detaylı bilgi için İŞKUR'u arayabilir veya en yakın şubesine gidebilirsiniz.