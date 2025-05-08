T.C.

KARS

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıfbank Kars Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur. KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :

KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ VE DOSYA BİLGİLERİ

1-2025/75 Esas:Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 124 parsel14.616,64 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Kasım Bulut,Sinan Aktepe, Gurbet Setkaya, Serpil Yıldırım, Sülviye Eşsiz, Muzaffer Kepenekci, Selçuk Kepenekci, Yener Kepenekci, Dursun Kepenekci, Çiğdem Ersoy, Özlen Özkoç, Bilge Admış, Hadice Aslan, Letife Koç, Dilek Altay, Feryaz Özeroğlu, Songül Pekyılmaz, Mehmet Yaşar Özşimşek, Ayten Alyaz, Sultan Kaplan, Okay Akarçay, Hakan Akarçay, Tarık Akarçay, Songül Akarçay, Erdinç Akarçay, Semih Akarçay, Seda Ekinci, Antıka Akarçay, Melahat Akarçay, Yıldız Kiper, Arif Kiper, Yılmaz Kiper, Hatice Şale, Türkay Gerbaga, Kadir Akarçay, Hülya Akarçay, Ebru Akarçay

2-2025/76 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 113 parsel20.591,31 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Güllüzar Özşimşek, Nurettin Özşimşek, Fidan Özşimşek

3-2025/77 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 195 parsel 22.733,94 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Meryem Doğangün, Sevinç Yiğit, Eyüp Doğangün, Ahmet Doğangün, Harun Doğangün, Yakup Doğangün, Ayşe Koçali, Nazime dOĞANGÜN, Birsen Aksoy, Vedat Koçu, Ünal Koçu, Nurcan Karabulutlu, Derya Çelik, Sebahattin Koçu, NURAYaKTAŞ, Vehbi Koçu, Fatma Çinan, Zehni kOÇU, Nahide Dikici, Murat Ferruh Koçu, Nesrin Koçu De Groot, Nigar Tayfun, Cahide Çetinkaya, Rahmi Koçu, Nihat Koçu, Bilgen Koçu İzinanç, Seadet Saral, Saffet Kepenekçi, Aysel Çimen, Seyfi Koçu, Zeki kOÇU, Durmuş Koçu, Oktay Koçu, Hanımzer Koçu, Hülya Tekel, Aysen Daşdelen, Ayten Tekel, Gülcan Kaçar, Zafer Koçu, Hüseyin Koçu, Mukaddes Demiral, Nazire Keti, Bahattin Koçu,

4-2025/78 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 192 parsel10.877,49 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Cafer Güneşsu, Fevzi Güneşsu, Tekin Güneşsu, Kaffar Güneşsu,

5-2025/79 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 125 parsel19.710,79 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Nurettin Özşimşek

6-2025/80 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada19 parsel18.737,86 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Nurettin Karakoç

7-2025/81 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 18 parsel7.682,44 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Zebo Karakoç, Nurettin Karakoç, Celal Karakoç, Cimşit Karakoç, Dilber Karakoç, Nabat Karakoç, Muğdat Karakoç, Cengiz Karakoç, Camal Karakoç, Selahattin Karakoç, Bülent Karakoç,

8-2025/82 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 97 parsel6.922,03 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik:Süsenber Tatlı

9-2025/83 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 202 parsel 21.443,55 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Hanımzer Koçu, Nuray Aktaş, Derya Çelik, Nazire Keti, Oktay Koçu, Sebahattin Koçu, Bahattin Koçu, Vedat Koçu, Ünal Koçu, Birsen Aksoy, Nurcan Karabulutlu

10-2025/84 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 114 parsel10.430,63 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Safiye Karabulutlu, Aksoy Karabulutlu, Hasan Karabulutlu, Ali Karabulutlu

11-2025/85 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Paşaçayır Mah. 1433 ada 116 parsel13.329,19 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Tayfun Bağ

DURUŞMA GÜNÜ: 18/06/2025

SAAT: 10:55

Basın No: ILN02219454 #ilan.gov.tr