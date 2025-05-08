SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Mehmet Çetin'in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

Mehmet Çetin, 10 yıl önce sırra kadem bastı. Çetin'in ortadan kaybolmadan önce üzerine yapılan ölüm planını yakın arkadaşı anlattı. 'Mehmet, cinsiyet değiştirdi onu aramayın' şeklinde ifadeler kullanan arkadaşı Bayram Akçay'ın sözleri ise şüphe yarattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen olayla ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:15
Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu söyledi. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

ASKER GECESİNE GELMEDİ

Mehmet'in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği de belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, şüpheli adam ile olan telefon görüşmesini yayımladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu. Demir askere gideceği akşam Bayram ve Mehmet'in söz vermemesine rağmen eğlenceye gelmediğini hatırladığını da söyledi.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

Bugünkü yayında soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Mehmet'in iş arkadaşı Timur Arslan, Anlı'ya ulaştı.

Arslan'ın söyledikleri oldukça dikkat çekiciydi. Arslan, konuşmasında şunları söyledi:

Ben Mehmet ile bir süre aynı fabrikada çalıştım Sonra silah fabrikasına geçtim. Daha sonra Mehmet beni arayıp iş sordu. Bizim fabrikada işe başladı. Serviste çantasını açıp deste deste para gösteriyordu. Paraları büyüttüğünü anlatıyordu. Mehmet bana da sigorta yaptırmak istedi.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

"KARIMI RAHATSIZ EDİYORDU"
Mehmet'in sık sık Bayram'dan rahatsız olduğunu söylediğini belirten Arslan, "O Bayram'ı ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım. Karımı rahatsız ediyor. Herkesten hesap soracağım diyordu" dedi.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni görgü şahidi! Müge Anlı açıkladı: Onu ya öldüreceğim ya bıçaklayacağım...

Bayram ve Derya söz konusu açıklamaları yalanladı.

Akrabası ihbar niteliğindeki ses kayıtlarını yayımladı! Mehmet Çetini yakın arkadaşı mı öldürdü?
Akrabası ihbar niteliğindeki ses kayıtlarını yayımladı! Mehmet Çetin'i yakın arkadaşı mı öldürdü?