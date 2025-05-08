32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu söyledi. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı.

Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

ASKER GECESİNE GELMEDİ Mehmet'in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği de belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, şüpheli adam ile olan telefon görüşmesini yayımladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu. Demir askere gideceği akşam Bayram ve Mehmet'in söz vermemesine rağmen eğlenceye gelmediğini hatırladığını da söyledi.

Bugünkü yayında soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Mehmet'in iş arkadaşı Timur Arslan, Anlı'ya ulaştı. Arslan'ın söyledikleri oldukça dikkat çekiciydi. Arslan, konuşmasında şunları söyledi: Ben Mehmet ile bir süre aynı fabrikada çalıştım Sonra silah fabrikasına geçtim. Daha sonra Mehmet beni arayıp iş sordu. Bizim fabrikada işe başladı. Serviste çantasını açıp deste deste para gösteriyordu. Paraları büyüttüğünü anlatıyordu. Mehmet bana da sigorta yaptırmak istedi.