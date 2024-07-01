Belediye personel alımı: KPSS şartı yok! 1-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı ilanları!

Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.
Türkiye genelinde birçok belediye, KPSS puan şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları ve aranan şartlar.
İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmında yayınlanan açıklamaya göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilan detayları ve başvuru tarihleri belediyelerin resmi internet sitelerinden ve İŞKUR'un ilgili ilanlar sayfasından takip edilebilecek. Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvuru işlemlerini belirtilen süre zarfında tamamlamaları önemle duyurulmaktadır.
Belediyelerin KPSS puanı aramaksızın personel alımı yapması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, belediyelerin de ihtiyaç duyduğu personel istihdamını hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş başvurusu yapacak adayların belirtilen genel şartları taşıdığından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Belediyelerin duyurduğu personel alımları, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, farklı meslek gruplarındaki iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.
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