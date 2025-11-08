CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun, casuslarca kullanıldığı ortaya çıktı. Ajan olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün yazışmaları, 2019 seçimlerinin nasıl manipüle edildiğini kanıtladı.
İSTİHBARATLAR TALİMAT VERDİ HARFİYEN UYGULANDI
Savcılığa verdiği ifade ile yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olarak Ekrem İmamoğlu için çalıştıklarını itiraf eden Hüseyin Gün'ün telefonundan çıkan materyallerde, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı olan Necati Özkan'a seçim süresi boyunca talimatlar yağdırdığı, Necati Özkan'ın da Gün'ün ilettiği talimatları harfiyen yerine getirdiği görüldü.
TAKVİM'den Yusuf Özdemir'in haberine göre yapılan incelemelerde, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6), ABD Ulusal İstihbarat Konseyi ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) mensubu çok sayıda ajan ile irtibatlı ve ilişkili olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimlerindeki siyasi yol haritasını eski CIA mensubu Aaron Barr ile birlikte hazırladığı saptandı.
VERİLERLE SEÇMEN PROFİLİ ÇIKARILDI
Soruşturmanın en önemli noktalarından biri ise İstanbul seçmenlerine ait olan kişisel verilerin ve 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun rakiplerinin sosyal medya yazışmalarının ele geçirilip bu verilerin yabancı istihbarat örgütlerine aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkarılan seçmen profili üzerinden belirlenen bir siyasi strateji yürütülmesi oldu. Soruşturmaya göre; İmamoğlu ve ekibince yasa dışı yollarla elde edilen veriler, Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşıldı. Bu veriler, işlenerek özellikle İstanbul'daki seçmenlerin ilçe ilçe profili çıkarıldı. Siyasi kampanya da bu profiller üzerinden yürütüldü. Duygulara hitap edilerek yapılan bu kampanyada örneğin; ekonomiye ilgisi bulunan seçmene ekonominin kötü olduğuna yönelik içerikler, mülteciler konusunda hassasiyeti bulunan seçmene ise mültecilerin Türkiye'ye zarar verdiğine ilişkin içerikler gösterildi. Bu yolla seçmen manipüle edildi.
TROLLER HAREKETE GEÇİRİLDİ
Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışmalarda, seçmenleri manipüle etmek için üretilen içeriklerin yayılması amacıyla, yine yabancı istihbarat örgütlerinin tavsiyesi üzerine Hüseyin Gün'ün talimatı ile sosyal medyada yaklaşık 150 bin kişilik bir dijital ordunun aktif hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu dijital ordu, özellikle rakip aday Binali Yıldırım ve hükümet aleyhinde üretilen içerikleri sosyal medyada yaymakla görevli kılındı.