PODCAST CANLI YAYIN

CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!

Savcılığa ifade veren ajan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran 2019 seçim kampanyasında CIA, MI6 ve MOSSAD ile koordineli çalıştığını itiraf etti. Telefonundan çıkan yazışmalarda, seçmen profillerinin yasadışı yollarla çıkarıldığı, 150 bin kişilik dijital ordunun aktif edildiği ve kampanyanın “Zayıflat, Toksikleştir, Yok Et” taktiğiyle yürütüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun, casuslarca kullanıldığı ortaya çıktı. Ajan olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün yazışmaları, 2019 seçimlerinin nasıl manipüle edildiğini kanıtladı.

İSTİHBARATLAR TALİMAT VERDİ HARFİYEN UYGULANDI
Savcılığa verdiği ifade ile yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olarak Ekrem İmamoğlu için çalıştıklarını itiraf eden Hüseyin Gün'ün telefonundan çıkan materyallerde, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı olan Necati Özkan'a seçim süresi boyunca talimatlar yağdırdığı, Necati Özkan'ın da Gün'ün ilettiği talimatları harfiyen yerine getirdiği görüldü.

Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Aaron BarrNecati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Aaron Barr

TAKVİM'den Yusuf Özdemir'in haberine göre yapılan incelemelerde, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6), ABD Ulusal İstihbarat Konseyi ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) mensubu çok sayıda ajan ile irtibatlı ve ilişkili olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimlerindeki siyasi yol haritasını eski CIA mensubu Aaron Barr ile birlikte hazırladığı saptandı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

VERİLERLE SEÇMEN PROFİLİ ÇIKARILDI

Soruşturmanın en önemli noktalarından biri ise İstanbul seçmenlerine ait olan kişisel verilerin ve 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun rakiplerinin sosyal medya yazışmalarının ele geçirilip bu verilerin yabancı istihbarat örgütlerine aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkarılan seçmen profili üzerinden belirlenen bir siyasi strateji yürütülmesi oldu. Soruşturmaya göre; İmamoğlu ve ekibince yasa dışı yollarla elde edilen veriler, Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşıldı. Bu veriler, işlenerek özellikle İstanbul'daki seçmenlerin ilçe ilçe profili çıkarıldı. Siyasi kampanya da bu profiller üzerinden yürütüldü. Duygulara hitap edilerek yapılan bu kampanyada örneğin; ekonomiye ilgisi bulunan seçmene ekonominin kötü olduğuna yönelik içerikler, mülteciler konusunda hassasiyeti bulunan seçmene ise mültecilerin Türkiye'ye zarar verdiğine ilişkin içerikler gösterildi. Bu yolla seçmen manipüle edildi.

Necati Özkan (takvim.com.tr)Necati Özkan (takvim.com.tr)


TROLLER HAREKETE GEÇİRİLDİ

Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışmalarda, seçmenleri manipüle etmek için üretilen içeriklerin yayılması amacıyla, yine yabancı istihbarat örgütlerinin tavsiyesi üzerine Hüseyin Gün'ün talimatı ile sosyal medyada yaklaşık 150 bin kişilik bir dijital ordunun aktif hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu dijital ordu, özellikle rakip aday Binali Yıldırım ve hükümet aleyhinde üretilen içerikleri sosyal medyada yaymakla görevli kılındı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


TROLLERE 'VİTES ARTIRIN' EMRİ


Ekrem İmamoğlu'nun dış destekli bir seçim manipülasyonu ile görev başına getirildiğini açıkça ortaya koyan, yabancı istihbarat örgütlerinin Hüseyin Gün aracılığıyla İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a ilettiği o talimatlardan bazıları şöyle: - İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalı. Binali Yıldırım'ın yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiği açıkça gösterilmelidir. - Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en iyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz. - Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin; İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin.

İstanbul'daki AKP seçmenlerinin %74,2'si, bizim özel dijital ölçümlerimize göre, mültecilerden memnun değil ve mültecilerin sıradan Türk vatandaşlarından daha iyi muamele gördüğüne kesinlikle inanıyor. Bu konu, AKP'nin "zırhını" daha da kırmak için çok iyi kullanılabilir. - Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor; lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor.

Casus Hüseyin Gün. (takvim.com.tr)Casus Hüseyin Gün. (takvim.com.tr)


CASUS YAZILIM KULLANILDI

Yabancı istihbarat örgütleri, Hüseyin Gün ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan arasındaki tüm temaslar, büyük bir gizlilik hassasiyeti ile gerçekleştirildi. Uygulamada ise istihbarat örgütlerinin sıkça kullandığı, İstihbarata Karşı Koyma yöntemlerinin uygulandığı belirlendi.
Gün ve Özkan arasında yapılan yazışmalarda, İmamoğlu'na en yakın isimlerden Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım olduğu, Ongun'un bu telefonla toplantılara katılmaması uyarısı yapıldı.

Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)

ZAYIFLAT TOKSİKLEŞTİR YOK ET

İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten yabancı istihbarat örgütleri, rakip Binali Yıldırım'a karşılık siyasi strateji olarak ısrarla şu taktiğin uygulanmasını önerdi: "Zayıflat, toksikleştir, yok et."

İBBye bir operasyon daha! İBB Hanem üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğana tutuklandı: İki ismi işaret ettiİBBye bir operasyon daha! İBB Hanem üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğana tutuklandı: İki ismi işaret etti

YABANCI İSTİHBARAT TALİMATI VERDİ

CIA, MOSSAD ve MI6'nın da aralarında bulunduğu yabancı istihbarat örgütleri, talimatlarını Hüseyin Gün aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ve ekibine iletti. Gün'ün telefonunda bulunan irtibat ve yazışmalar, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisinin bu istihbarat örgütleri tarafından belirlendiğini ortaya koydu. İstanbullulara ait yasadışı yollarla ele geçirilen kişisel veriler kullanılarak 23 Haziran 2019 seçimlerinde seçmenlerin açıkça yanıltıldığı ortaya çıktı. İstihbarat örgütlerinden Hüseyin Gün'e gelen talimatlar Necati Özkan'a iletildi, talimatlar harfiyen yerine getirildi. Verilerle seçmen profili çıkarıldı. İlçe ilçe, bölge bölge duygulara hitap edecek algı dolu kampanya içerikleri üretildi. İçeriklerin yayılması için sosyal medyada 150 bin kişilik bir dijital ordu aktif hale getirildi. İstihbaratın gizleme ve algı yöntemleri kullanıldı.

CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasındaCHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için 15 Temmuzu önceden biliyordu iddiası: Paraları yurt dışına aktarın | Soros mu fonladı?İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için 15 Temmuzu önceden biliyordu iddiası: Paraları yurt dışına aktarın | Soros mu fonladı?
MI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattıMI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattı

İmamoğlu’nun kasası sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdüİmamoğlu’nun kasası sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten: Son 10 ayda 530 milyar TL destek!
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Beyaz Saray'daki zirve öncesi yeni gelişme | ABD'den Suriye kararı! Şara'ya yaptırımları kaldırdı
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi