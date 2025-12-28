Haberler

Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"

A Para ekranlarında Biz Bize programında bu hafta hem sanat hem vicdan konuştu. Programda müzik, sinema ve sanatın yanı sıra Gazze’de yaşanan insanlık dramı da gündeme geldi. Sanatın sadece eğlendiren değil, ses yükselten bir vicdan olduğuna dikkat çeken Kekilli, katil İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 07:03

Meslek hayatında 30 yıl geçti. İlk kez bir Karadeniz bestesi yaptık. Biraz geç kaldık ama dinlenmeler gelen yorumlar çok iyi. Tövbeler Olsun isimli eserimize yapay zeka teknolojisi kullandık. Teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Müzikal anlamda faydalanıyoruz ama ipin ucunu çok kaçırmamak kontrollü olmak lazım yapay zekâ kullanımında. Siri'ye "Seni satacağım, başka bir şeyle değiştireceğim dedim" ben olsam seni hiçbir şeye değişmem" dedi. Şaşırdım etkilendim ama korktum da yani.

Murat Kekilli 'KATLEDEN DEVLET OLMAZ' Yıkılsın İsrail şarkısı 2010'larda kafamda şekillenmişti. Çünkü İsrail her Ramazan Gazze'ye girip bomba atıyordu. Çoluk çocuk katledip çıkıyordu. Çok düşündüm çok sorguladım. Sanatın da bu konuda inisiyatif almadığını gördüm. Bu kadar sakil kalmamalıyız diye çok sorguladık. Necip Fazıl'ın diye bildiğim dörtlüyü besleyip sosyal medyada paylaştım. Aradan zaman geçti bu şarkıyı besteledim. Çok sevildi ama keşke bu şarkıyı yapmama gerek kalmasaydı. Katleden devlet olmaz, vicdanı olan herkesin benim gibi düşüneceğini sanıyordum öyle olmuyormuş.