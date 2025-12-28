Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Süper Lig'in ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Kanarya, Galatasaray'ın eski futbolcusuna kanca attı. Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra yine ses getirecek bir hamleye imza atılacak. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek ve daha kaliteli hale getirmek adına önemli adımlar atmak amacında. Sürpriz bir isim de gündeme geldi.
LIVAKOVIC İÇİN TRANSFERDE HAREKETLİ SAATLER
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da beklediği forma şansını bulamazken, transfer piyasasında yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Hırvat kaleci için Avrupa'dan önemli kulüpler devreye girdi.
GENOA'DAN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, 30 yaşındaki Dominik Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İtalyan kulübünün, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Hırvat file bekçisini ciddi şekilde istediği belirtiliyor.
DINAMO ZAGREB DE TAKİPTE
Öte yandan Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'in de deneyimli kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için devrede olduğu öne sürüldü. Hırvat temsilcisinin şartları yokladığı ve süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.
GIRONA'DA SÜRE BULAMADI
Dominik Livakovic, bu sezon Girona formasıyla resmi maçlarda hiç süre alamadı. Düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olan tecrübeli kalecinin, bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
FENERBAHÇE GENOA'YA YAKIN
Sarı-lacivertli yönetimin, daha iyi şartlar sunan Genoa'nın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın, yapılacak son görüşmelerin ardından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BECAO'NUN GELECEĞİ NETLEŞİYOR
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte gözden çıkarılan Brezilyalı stoperin transfer süreci şekillenmeye başladı.
FLUMINENSE DE DEVREDE
Kontratı 2028 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki savunmacıyla ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı. Brezilya ekibinin, tecrübeli futbolcu için resmi temaslara başladığı öğrenildi.
İTALYA'DAN İKİ TALİP
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Rodrigo Becao, İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın da radarında bulunuyor. Serie A ekiplerinin, savunma hattını güçlendirmek adına Becao'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE BONSERVİS TALEP ETMEYECEK
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe cephesine dair oldu. Sarı-lacivertlilerin, kadro planlamasında yer almayan Becao için bonservis bedeli talep etmeyeceği ifade edildi. Bu durumun transfer sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Rodrigo Becao'nun menajeri ile talip kulüpler arasında ilk görüşmelerin yapıldığı, oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
İRFAN CAN KAHVECİ ADA'NIN GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takım planlamasında düşünmediği milli futbolcuya, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
HULL CITY DEVREYE GİRDİ
İngiltere Championship'te play-off hattında yer alan Hull City, ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Premier Lig hedefi bulunan ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile ilgilendiği öne sürüldü.
ACUN ILICALI'NIN PLANI
İddialara göre Acun Ilıcalı, 30 yaşındaki tecrübeli orta sahayı İngiltere'ye götürmek istiyor. Hull City cephesinin, hücum organizasyonlarında yaratıcı bir isim arayışında olduğu ve bu nedenle İrfan Can Kahveci'yi radarına aldığı belirtiliyor.
FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Fenerbahçe yönetiminin, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk temasların olumlu ilerlediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta görev aldı ancak gol ya da asist katkısı üretemedi. Düzenli forma şansı bulmak isteyen milli futbolcunun, bu nedenle transfer seçeneğine sıcak baktığı öğrenildi.
ASENSIO'YA LA LIGA'DAN KANCA
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. İspanyol basınına göre La Liga temsilcisi Villarreal, yıldız futbolcu için artık somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE SATIŞA SICAK DEĞİL
Haberde, Fenerbahçe cephesinin takımın hücum gücünde kilit rol üstlenen Asensio'yu kolay kolay bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol yıldızın performansından son derece memnun olduğu ifade edildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 20-25 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Marco Asensio için 20-25 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü. Villarreal'in ise bu rakamı taksitli ödeme planları ya da performansa dayalı bonuslar ile aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta görev aldı. İspanyol yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asist üreterek şampiyonluk yarışında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ STOPER HAMLESİ
Kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray altyapısında yetişen genç bir stoperi gündemine aldığı öne sürüldü.
HEDEFTE EMİN BAYRAM VAR
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda listede yer alan isimlerden birinin, Galatasaray altyapısından yetişmesine rağmen sarı-lacivertli renklere yakınlığıyla bilinen Emin Bayram olduğu iddia edildi.
WESTERLO DETAYI TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Transfer sürecini kolaylaştırabilecek en önemli unsurlardan biri ise Westerlo'nun kulüp yapısı olarak gösteriliyor. Belçika ekibinin sahibi olan Türk iş insanı Oktay Ercan, Fenerbahçe camiasına yabancı bir isim değil. Ayrıca kulüpte geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya da görev almıştı.
SADETTİN SARAN DEVREYE GİREBİLİR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Oktay Ercan ile olan yakınlığı sayesinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, uygun şartlar oluşması halinde bu teması avantaja çevirmek istediği belirtiliyor.
EMİN BAYRAM'IN HEDEFİ A MİLLİ TAKIM
Genç stoper Emin Bayram'ın da Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda daha fazla vitrine çıkabileceğine ve A Milli Takım kadrosunda yer alabileceğine inandığı öğrenildi. Bu nedenle oyuncunun da olası transfere sıcak baktığı aktarılıyor.
Fenerbahçe'nin stoper hattı için atacağı adımlar ve Emin Bayram transferinde yaşanacak gelişmeler, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.