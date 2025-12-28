Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz

ACUN ILICALI'NIN PLANI İddialara göre Acun Ilıcalı, 30 yaşındaki tecrübeli orta sahayı İngiltere'ye götürmek istiyor. Hull City cephesinin, hücum organizasyonlarında yaratıcı bir isim arayışında olduğu ve bu nedenle İrfan Can Kahveci'yi radarına aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ Fenerbahçe yönetiminin, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk temasların olumlu ilerlediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta görev aldı ancak gol ya da asist katkısı üretemedi. Düzenli forma şansı bulmak isteyen milli futbolcunun, bu nedenle transfer seçeneğine sıcak baktığı öğrenildi.

ASENSIO'YA LA LIGA'DAN KANCA Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. İspanyol basınına göre La Liga temsilcisi Villarreal, yıldız futbolcu için artık somut adımlar atmaya hazırlanıyor.