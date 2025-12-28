Zelenskiy masaya oturmadan Trump Putin’le konuştu

ABD Başkanı Donald J. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 13.00'te gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada Putin ile "çok verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bu temasın Zelenskiy ile yapılacak görüşme öncesinde önemli olduğunu ifade etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, temasların Ukrayna'daki gelişmeler ve diplomatik süreçler kapsamında yapıldığı değerlendirildi.