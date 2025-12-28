Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
10 Mart Mutabakatı'nda SDG için verilen süre tamamlandı. Sabır tükendi, gözler Ahmed Şara'nın vereceği olası harekat emrine çevrildi. Manevra alanı daralan SDG ise ayak diremeyi sürdürüyor. Böyle bir süreçte Humus'ta kalleş bir provokasyon yaşandı. Suriye'nin üniter bütünlüğünü hedef alan odaklar Alevileri ayaklandırdı. Daha önce "özerklik" için YPG ile masaya oturan sözde Alevi Şeyhi Gazal, bölgede İsrail'in gazelini okumaya başladı. Şam'da entegrasyon beklenirken; Lazkiye, Humus, Tartus ve Hama'dan "federalizm" sesleri yükseldi. Ayrılıkçı grupların İsrail'in desteğiyle YPG'nin eline güçlendirme çabası dikkat çekti.
GÖZLER ŞARA'DA
Ankara, MİT ve TSK sahayı anbean izliyor. Harekat seçeneği hala masadaki yerini korurken gözler Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çevrildi. Şara'nın süreçle ilgili kararını açıklaması bekleniyor.
Şam'a yakın kaynaklar, 31 Aralık sonrasında sürenin uzatılmayacağını ve örgütten öncelikle petrol sahaları, gümrük kapıları ve devlet kurumlarının devrinin talep edileceğini belirtiyor.
Ayrıca Arap nüfusunun yoğun olduğu bazı bölgelerden çekilme çağrısının da gündemde olduğu aktarılıyor.
FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON
Mutabakat hükümlerinin uygulanmaması halinde askeri seçeneklerin devreye alınabileceği ve Fırat'ın doğusunda yarım kalan operasyonların tamamlanmasının planlandığı ifade ediliyor.
SDG'YE ALAN AÇMA GİRİŞİMİ: İSRAİL'İN "GAZEL"İNİ OKUYAN SÖZDE ŞEYH PİYASAYA SÜRÜLDÜ
10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmeyen SDG için manevra alanı daralırken Suriye'nin sahil kesiminde İsrail destekli tehlikeli ve bölücü bir provokasyon peyda oldu.
Daha önce Haseke'de Dürziler ve YPG ile "özerklik" konferansı yapan sözde Alevi Meclisi Başkanı Şeyh Gazal, Alevileri ve Nusayrileri sokağa çağırdı. Suriye'de kirli provokasyon! Humus'ta sokaklar karıştı
SURİYE SAHİLLERİNDE "ÖZERKLİK" PROVOKASYONU
Suriye'nin sahil kesimindeki gösterilerde YPG'ye alan açmak için "Federalizm" ve "Adem-i Merkeziyetçi Suriye" sloganları atıldı.
Humus'un yanı sıra Lazkiye, Tartus, Hama'da da hareketlilik gözlemlendi.
Bilindiği üzere Suriye'deki 3 ayrılıkçı grup, İsrail'in kışkırtması ve desteğiyle "özerklik" için ayak diremeyi sürdürüyor.
Bugünkü olayların müsebbibi olan Şeyh Gazel, 8 Ağustos'ta YPG işgalindeki Haseke'de yapılan özerklik konferansını baş aktörü olarak boy göstermişti.
Gazel, YPG ile aynı dile sarılıp "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında federe ve özerk bir yapı istemişti.
SDG KABUL EDİLEMEZ TALEPLERDE ISRAR EDİYOR
Öte yandan SDG, bilinçli ve maksatlı provokasyonlarla süreci sabote etmeyi sürdürüyor. Son günlerde sistematik bir şekilde dünya kamuoyuna "entegrasyon pazarlıkları" adı altında uydurma iddialar servis ediliyor.
SDG'nin 3 ayrı tümenle Suriye ordusuna entegra olacağı, YPJ'nin lağvedilmeyeceği söyleniyor. Ancak Şam kesin bir dille bu iddiaları yalanlıyor.
Suriyeli resmi kaynaklar, SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar ettiğini yineliyor.
Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.
ANKARA ÇOK NET: BİRLİK OLARAK DEĞİL FERDİ OLARAK ENTEGRASYON
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" diyerek şu mesajı verdi:
SDG de entegrasyondan bahsediyor ama onların bahsettiği birlik halinde entegrasyon. Birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmaları lazım. Aksi halde bunun adı entegrasyon olmaz. Biz 2016'dan itibaren Suriye'deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı ve biz yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız.
Suriye'de Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası hazır.
Bakan Güler'in "İhtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" mesajının altında bu gerçeklik yatıyor.
"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR
Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.