65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası

'sahte fatura düzenleme, naylon fatura kullanma, gerçeğe aykırı kayıt düzenleme, vergi kaçırma ve şirket üzerinden usulsüz para transferi suretiyle işlenen organize vergi kaçakçılığı' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.



Emekli astsubay Ali Aksoy, İsmi uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci ile anılan iş insanı Serdar Bilgili hakkındasuçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.Emekli astsubay Ali Aksoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na başvurdu. Aksoy şikayetinde, "Bilgili Holding A.Ş. ve bu holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla, sistematik ve süreklilik arz eden bir şekilde sahte fatura düzenlendiği, gerçekte yapılmayan hizmet ve giderler varmış gibi gösterilerek şirketlerden yüksek meblağlarda para çıkışı sağlandığı, bu paraların ise çeşitli yollarla holding sahibi Serdar Bilgili'nin aile bireylerine aktarıldığı yönünde ciddi emareler bulunmaktadır. Bilgili Holding ve bağlı şirketler bünyesinde uzun süredir sistematik ve organize şekilde vergi kaçakçılığı, sahte belge düzenleme ve şirket kaynaklarının aile bireylerine aktarılması suretiyle mali suçlar işlediği kanaati oluşmuştur" dedi.







SİSTEMATİK VERGİ KAÇAKÇILIĞI Holding bünyesindeki şirketler arasında sahte fatura düzenlendiğini ve gerçekte olmayan hizmet ve giderler oluşturularak şirketten usulsüz para çıkışı sağlandığına dikkat çeken Aksoy'un dilekçesinde "Holding bünyesindeki bazı şirketlerin, yine holding kontrolünde olan ya da yöneticiler ve çalışanlar adına kurulan şirketler üzerinden karşılıklı fatura düzenlediği, bu faturaların gerçekte hiçbir hizmet veya mal alımına dayanmadığı, buna rağmen muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiği anlaşılmaktadır. Bu yöntemle vergi matrahının bilinçli şekilde düşürüldüğü, şirket kasasından çıkan paraların "ödeme yapılmış gibi" gösterilerek kayıt altına alındığı, ancak fiiliyatta bu paraların farklı hesaplar üzerinden tekrar aile bireylerine yönlendirildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.