Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...

Memurların ve emeklilerin ilk zam oranları 5 Ocak’ta belli olacak. Taban aylık ve refah payı da bu tarihten itibaren masaya yatırılırken, ödemeler ise 15 Ocak’ta başlayacak...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam takvimi belli oldu. 2026 yılının ilk zammını gösterecek enflasyon verisinin, ayın 3'ü hafta sonuna geldiği için 5 Ocak tarihinde açıklanması planlanıyor. Aralık verisinin açıklanmasıyla hem 2025 yılı enflasyonu hem de memurların ve emeklilerin zam oranı belli olacak. 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 11 olan Ocak artışına eklenecek farkı ortaya koyacak.



Şu ana kadar 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 11.2 zam oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 5.9 farkla yüzde 17.55'e ulaştı. Geriye sadece Aralık enflasyonunun belli olması kaldı.



'FARK'LI ÖDEME
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi. Bu tahminlere göre Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.28- 12.42, memur emeklilerine de yüzde 18.7-18.84 zam bekleniyor. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 5 Ocak'ta öğrenecek. Memurlar bin lira taban aylık artışı dahil zamlı maaş ve ek ödemelerini 15 Ocak'ta hesabında görecek. Artışlar 1 Ocak itibarıyla gelirlere yansıyacağı için, 14 günlük zam farkı da bu tarihte hesaplara yatırılacak.



NE YATIRILACAK?
SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı kök aylıklarını ve ek ödemelerini hesabında görecek. Eğer taban aylıkta artış yapılmazsa zamlı kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira yatırılmaya devam edilecek. Eğer artış yapılır ve bu düzenleme ödeme tarihine yetişirse, zamlı kök aylık ve ek ödemesinin toplamı yeni taban aylığın altında kalanlara yeni taban aylık yatırılacak. Taban aylık artışı kararı alınır ama ödeme tarihine yetişmezse, bu durumda düzenleme kapsamında olanlara yasa çıktıktan sonra fark yatırılması söz konusu olacak. Bu arada emeklilerin refah payı talepleri de bulunuyor. Eğer bu yönde bir düzenleme yapılırsa, kök aylıklar ve ek ödemeler refah payı eklenmiş yeni oran üzerinden hesaplanacak.




OCAK'TA ÖNCE MAAŞ SONRA DA FARK

Memur emeklilerine ise maaş ödemeleri 1-5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Yeni maaş hesabı için enflasyon verileri bekleneceğinden, Ocak ayının başında emekli aylıkları zamsız olarak yatırılacak. Ocak zammıyla oluşan fark, ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık fark yatırılırken, 3 aylık dönemler halinde maaş alanlara da ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.



KİMİ, NE BEKLİYOR?

Memurlar:
Maaşlara yüzde 11 zam + enflasyon farkı + bin lira taban aylık artışı
Zamlı aile yardımı
Zamlı toplu sözleşme ikramiyesi.



Memur emeklileri:
Maaşlara yüzde 11 zam + enflasyon farkı + bin lira taban aylık artışı.
Yüzde 4 oranındaki ek ödeme de yeni maaştan hesaplanacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri:
Kök aylığa 6 aylık enflasyon artışı.
Yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni maaştan hesaplanacak.
Taban aylık artışı ve refah payı talepleri masaya yatırılacak.




İŞTE KAZANÇ TAKVİMİ

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
5 OCAK: Zam oranları belli olacak.
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş.
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.




Memur-emekli zamlarıyla neler belli olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
Memur maaşları
Memur emeklisi aylıkları
Memurların ve emeklilerin ek ödemeleri (Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktor ilave ödemesi gibi...)
Dul ve yetim aylığı
65 yaş aylığı



Evde bakım aylığı
Engelli aylığı
Kronik hastalık yardımı
Sosyal ve Ekonomik Destek
Kıdem tazminatı tavanı
Bedelli askerlik ücreti
Konut-işyeri kira artışı.

