Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...

NE YATIRILACAK?

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı kök aylıklarını ve ek ödemelerini hesabında görecek. Eğer taban aylıkta artış yapılmazsa zamlı kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira yatırılmaya devam edilecek. Eğer artış yapılır ve bu düzenleme ödeme tarihine yetişirse, zamlı kök aylık ve ek ödemesinin toplamı yeni taban aylığın altında kalanlara yeni taban aylık yatırılacak. Taban aylık artışı kararı alınır ama ödeme tarihine yetişmezse, bu durumda düzenleme kapsamında olanlara yasa çıktıktan sonra fark yatırılması söz konusu olacak. Bu arada emeklilerin refah payı talepleri de bulunuyor. Eğer bu yönde bir düzenleme yapılırsa, kök aylıklar ve ek ödemeler refah payı eklenmiş yeni oran üzerinden hesaplanacak.