Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi’nin raporu, Washington–Tel Aviv hattında bir denetim skandalını gözler önüne serdi. İsrail’e 7 Ekim sonrası gönderilen milyarlarca dolarlık askeri yardımın büyük bölümünün izlenemediği ortaya çıkarken, Gazze’de kullanılan milyonlarca mühimmatın kayıt dışı kaldığı belirtildi. Raporda, denetim zaafının hassas ABD silahlarının düşman unsurların eline geçme riskini de beraberinde getirdiği uyarısı yapıldı.

Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?

ABD tarihinde eşi görülmemiş bir denetim skandalı ortaya çıktı. Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi'nin raporu, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e gönderilen 13,4 milyar dolarlık askeri yardımın büyük bölümünün izlenmediğini ortaya koydu.

Gazze'deki katliamlarda kullanılan silah ve mühimmatın önemli kısmı kayıt dışı kaldı.

İSRAİL'E GÖNDERİLEN SİLAHLAR KAYBOLDU

Türkiye gazetesinin haberine göre raporda Kasım 2024 itibarıyla gelişmiş izlemeye tabi savunma ürünlerinin yalnızca yüzde 44'ünün kaydı tutuldu. Söz konusu oranın, Gazze'de savaş başlamadan önce yüzde 69 seviyesinde olduğu bilgisi yer aldı.

ABD yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahların kontrolünü büyük ölçüde kaybettiği tabloya yansıdı.

DÖRT MİLYON MÜHİMMAT KAYIT DIŞI

ABD Merkez Komutanlığı ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Ekim 2023 ile Nisan 2024 arasında İsrail'e gönderilen 42 ayrı silah sevkiyatını izleyemedi.

Sevkiyatların toplamda dört milyondan fazla mühimmat içerdiği raporda yer aldı. Silahların büyük bölümünün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonlarda kullanıldığı bilgisi doğrulandı.

"ABD SİLAHLARI DÜŞMANLARIN ELİNE GEÇEBİLİR"

Raporda yer alan ifadelerde, etkili bir hesap verebilirlik sağlanmaması halinde gelişmiş ABD silahlarının bölgedeki düşman aktörlerin eline geçme riskinin bulunduğu uyarısı yapıldı.

"Etkili bir denetim olmadan bu savunma ürünleri düşmanların eline geçebilir. Bu durum, hassas ABD silah teknolojilerine doğrudan erişim anlamına gelir ve sahadaki teknolojik üstünlüğü zayıflatır" sözleri raporda aynen yer aldı.

İSRAİL DENETİM ZAAFİYETİNİ KABUL ETTİ

Pentagon Genel Müfettişi, İsrail'de yürütülen son kullanım izleme programının yeterince denetlenmediğini rapora geçirdi. Personel yetersizliği ve İsrail'deki operasyonel koşulların denetimi zorlaştırdığı kaydedildi. Benzer sorunların geçmişte Irak Savaşı sırasında da yaşandığı hatırlatıldı.

ABD'DEN YENİ DENETİM PLANI

Genel Müfettiş, ABD Merkez Komutanlığı'nın 2026 mali yılında Savunma İşbirliği Ofisi-İsrail için doğrudan ya da uzaktan denetim yapmasını önerdi. ABD askeri makamlarının bu öneriyi kabul ettiği bilgisi raporda yer aldı.

ABD VE İSRAİL ASKERİ BAĞI BÜYÜYOR

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İsrail'e 200 milyar doların üzerinde askeri ve ekonomik yardım sağladığı kayıtlara geçti.

