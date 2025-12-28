Foto:AA

ABD'DEN YENİ DENETİM PLANI

Genel Müfettiş, ABD Merkez Komutanlığı'nın 2026 mali yılında Savunma İşbirliği Ofisi-İsrail için doğrudan ya da uzaktan denetim yapmasını önerdi. ABD askeri makamlarının bu öneriyi kabul ettiği bilgisi raporda yer aldı.

ABD VE İSRAİL ASKERİ BAĞI BÜYÜYOR



ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İsrail'e 200 milyar doların üzerinde askeri ve ekonomik yardım sağladığı kayıtlara geçti.