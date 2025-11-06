CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında

Hüseyin Gün'ün ifadesi ESKİ CIA AJANI İNCE'DEN 17 GÜN ÖNCE BAHSETMİŞ Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici detay ise, Gün'ün ortağı olan eski CIA çalışanı Aaron Barr'la yaptığı yazışmalar oldu.

7 Haziran 2018 tarihli WhatsApp konuşmalarında Barr'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 17 gün önce Gün'e "Analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Hüseyin Gün'ün ifadesi Hüseyin Gün, ifadesinde bu ismin Muharrem İnce olduğunu doğrulayarak, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İnce'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim, o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık" dedi.

CHP-ABD hattında casusluk masası YURTER ÖZCAN'IN DİKKAT ÇEKEN AĞI Soruşturma dosyasındaki ifadeler yalnızca Muharrem İnce bağlantısıyla sınırlı kalmadı. Hüseyin Gün'ün "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam üzerinden temas kurduğu bir diğer isim, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan olarak öne çıktı.

Alaçam'ın 1 Temmuz 2019 tarihli mesajında, "Yurter Özcan CHP ABD sorumlusu" ifadelerini kullanması, Özcan'ın şüphelilerle dolaylı temasını da ortaya koydu. Gün de ifadesinde, "Amerika'ya çok gidip geldiğim için manevi annem tanışmam için paylaşmış olabilir" diyerek bu bağlantıyı doğruladı. Ancak Yurter Özcan'ın ismi, yalnızca bu dosyada değil, CHP'nin ABD hattında yıllardır yürüttüğü karanlık temaslar zincirinde de dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan belgelerde, CHP yönetiminin 17-25 Aralık sürecinden sonra CIA ve MOSSAD çevreleriyle "yuvarlak masa" toplantıları yaptığı, bu toplantıların koordinasyonunda Özcan'ın aktif rol oynadığını Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Ekim 2014'te Washington'da düzenlenen gizli görüşmede, 28 Şubat sürecinin akıl hocası ve WINEP Türkiye Programı kurucusu Alan Makovsky'nin CHP heyetiyle bir araya geldiği tespit edilmişti. ABD merkezli düşünce kuruluşlarıyla ilişkileri yürüten Özcan'ın, bu toplantılarda Makovsky'den "CHP'ye lobi oluşturmak için" talimatlar aldığı belgelere yansımıştı.

Alan Makovsky CIA VE MOSSAD HATTI CHP'nin ABD temsilcisi olarak görev yapan Yurter Özcan'ın, başta Alan Makovsky, Henri Barkey, Michael Rubin, Soner Çağaptay ve Morton Abramowitz gibi CIA ve Pentagon çevrelerine yakın isimlerle düzenli temas yürüttüğü biliniyor.

Bu isimlerden Henri Barkey'in, 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişiminin akıl takımında yer aldığı, hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunduğu biliniyor. Michael Rubin'in de aynı dönemde Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı kampanyaların önde gelen aktörlerinden biri olduğu, "ABD Suriye'deki Türkleri öldürsün" ifadeleriyle tepki çektiği kayıtlarda yer aldı. Özcan'ın, 15 Temmuz'dan yalnızca iki ay önce, 14 Nisan 2016'da Alan Makovsky ile bir araya geldiği bilgisi de dikkat çekici bulundu. Bu temas, FETÖ'nün darbe planlamasına giden süreçte CHP'nin ABD hattında yürütülen "lobi faaliyetleri"nin yoğunlaştığı döneme denk geliyor. Tüm bu temas zinciri, Hüseyin Gün'ün ifadesinde adı geçen Yurter Özcan'ın yalnızca bir parti temsilcisi değil, CHP'nin Washington'daki stratejik ve istihbarat bağlantılarının merkezinde yer alan bir isim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.