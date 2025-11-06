CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına göre, CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan ile İngiliz ve Amerikan istihbaratlarıyla bağlantısı belgelenen MI6 ajanı Hüseyin Gün arasında temas trafiği tespit edildi. Gün’ün “manevi annem” dediği Seher Erçili Alaçam aracılığıyla, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile de irtibat kurduğu belirlendi. Takvim.com.tr’nin özel haberine göre, 2018’de İnce için analizler yapan CIA ajanı Aaron Barr’ın da dosyada yer alması, partinin Washington hattındaki karanlık ağını bir kez daha gündeme taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturmasında, İngiliz ve Amerikan istihbaratlarıyla bağlantısı belgelenen MI6 ajanı Hüseyin Gün ile onun "manevi annem" olarak bahsettiği Seher Erçili Alaçam'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'la irtibatlı oldukları belirlendi.
Daha önce Takvim.com.tr'nin özel haberinde ortaya çıkan Muharrem İnce detayı soruşturmanın seyrini derinleştirirken, dosyada CIA bağlantılı CHP temsilcisi Yurter Özcan'la ilgili de dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
Muharrem İnce
2018'DE MUHARREM İNCE İÇİN SAHA ANALİZLERİ YAPTIRDILAR
MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ifadesinde Aaron Barr isimli CIA ajanının 2019'daki yerel seçim sürecinden önce 2018'deki Cumhurbaşkanlığı süreci için de faaliyetler yürüttüğü saptandı.
Yerel seçimde İmamoğlu'nun kampanya ekibine istihbari faaliyet sağlayan Barr, 2018'de de Muharrem İnce için çeşitli analizler yaptırdı.
Seher Alaçam ile Ekrem İmamoğlu
İNCE İLE TANIŞIKLIK "MANEVİ ANNE" ÜZERİNDEN
MI6 ajanı Hüseyin Gün, ifadesinde, "Manevi annemin (Seher Erçili Alaçam) kendisiyle (Muharrem İnce) tanışıklığı vardı. O tanıştırmıştı. Hatta ramazan ayı olarak hatırladığım dönemde kendisine kumanya ramazan kolisi dağıtmasında katkı olmak amacıyla mail ya da mesaj gönderdim diye hatırlıyorum" dedi.
Gün, söz konusu girişimin sonuçsuz kaldığını da belirterek, "Cevap vermemiş olacak ki herhangi bir ramazan kolisi yardımında bulunmadım" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Gün'ün ifadesi
ESKİ CIA AJANI İNCE'DEN 17 GÜN ÖNCE BAHSETMİŞ
Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici detay ise, Gün'ün ortağı olan eski CIA çalışanı Aaron Barr'la yaptığı yazışmalar oldu.
7 Haziran 2018 tarihli WhatsApp konuşmalarında Barr'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 17 gün önce Gün'e "Analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.
Hüseyin Gün'ün ifadesi
Hüseyin Gün, ifadesinde bu ismin Muharrem İnce olduğunu doğrulayarak, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İnce'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim, o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık" dedi.
CHP-ABD hattında casusluk masası
YURTER ÖZCAN'IN DİKKAT ÇEKEN AĞI
Soruşturma dosyasındaki ifadeler yalnızca Muharrem İnce bağlantısıyla sınırlı kalmadı. Hüseyin Gün'ün "manevi annem" dediği Seher Erçili Alaçam üzerinden temas kurduğu bir diğer isim, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan olarak öne çıktı.
Alaçam'ın 1 Temmuz 2019 tarihli mesajında, "Yurter Özcan CHP ABD sorumlusu" ifadelerini kullanması, Özcan'ın şüphelilerle dolaylı temasını da ortaya koydu. Gün de ifadesinde, "Amerika'ya çok gidip geldiğim için manevi annem tanışmam için paylaşmış olabilir" diyerek bu bağlantıyı doğruladı.
Ancak Yurter Özcan'ın ismi, yalnızca bu dosyada değil, CHP'nin ABD hattında yıllardır yürüttüğü karanlık temaslar zincirinde de dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan belgelerde, CHP yönetiminin 17-25 Aralık sürecinden sonra CIA ve MOSSAD çevreleriyle "yuvarlak masa" toplantıları yaptığı, bu toplantıların koordinasyonunda Özcan'ın aktif rol oynadığını Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı.
Ekim 2014'te Washington'da düzenlenen gizli görüşmede, 28 Şubat sürecinin akıl hocası ve WINEP Türkiye Programı kurucusu Alan Makovsky'nin CHP heyetiyle bir araya geldiği tespit edilmişti. ABD merkezli düşünce kuruluşlarıyla ilişkileri yürüten Özcan'ın, bu toplantılarda Makovsky'den "CHP'ye lobi oluşturmak için" talimatlar aldığı belgelere yansımıştı.
Alan Makovsky
CIA VE MOSSAD HATTI
CHP'nin ABD temsilcisi olarak görev yapan Yurter Özcan'ın, başta Alan Makovsky, Henri Barkey, Michael Rubin, Soner Çağaptay ve Morton Abramowitz gibi CIA ve Pentagon çevrelerine yakın isimlerle düzenli temas yürüttüğü biliniyor.
Bu isimlerden Henri Barkey'in, 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişiminin akıl takımında yer aldığı, hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunduğu biliniyor. Michael Rubin'in de aynı dönemde Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı kampanyaların önde gelen aktörlerinden biri olduğu, "ABD Suriye'deki Türkleri öldürsün" ifadeleriyle tepki çektiği kayıtlarda yer aldı.
Özcan'ın, 15 Temmuz'dan yalnızca iki ay önce, 14 Nisan 2016'da Alan Makovsky ile bir araya geldiği bilgisi de dikkat çekici bulundu. Bu temas, FETÖ'nün darbe planlamasına giden süreçte CHP'nin ABD hattında yürütülen "lobi faaliyetleri"nin yoğunlaştığı döneme denk geliyor.
Tüm bu temas zinciri, Hüseyin Gün'ün ifadesinde adı geçen Yurter Özcan'ın yalnızca bir parti temsilcisi değil, CHP'nin Washington'daki stratejik ve istihbarat bağlantılarının merkezinde yer alan bir isim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Hüseyin Gün'ün ortağı ajan Aaron Barr
AARON BARR'LA ORTAKLIK VE AJANLIK FAALİYETLERİ
Takvim.com.tr'nin daha önce ortaya çıkardığı MI6 ajanı Hüseyin Gün ile ortağı Aaron Barr arasındaki kirli ortaklık, soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
ABD istihbaratıyla bağlantılı faaliyetleriyle bilinen Barr'ın, 25 yılı aşkın süredir siber güvenlik ve istihbarat alanında çalıştığı, belgelerle ortaya kondu.
HBGray Federal adlı şirketin eski CEO'su olan Aaron Barr, günümüzde PİİQ Medya adlı uluslararası analiz şirketinde kurucu ortak ve teknik direktör olarak görev yapıyor. Hüseyin Gün de ifadesinde bu ortaklığı doğrulayarak, "PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir" ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla 4 Temmuz'da tutuklanan Hüseyin Gün'ün, yabancı istihbarat servisleri adına ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizlilik amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden yürüttüğü ve farklı ülkelerde yaşanan iç karışıklıkları finanse ettiği belirlendi.