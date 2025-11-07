PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü

Bakırköy Belediye Meclisi’nde, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuksuz sanığı Ertan Yıldız’ın izinli sayılması tartışma çıkardı. AK Parti’li Özgür Polat, “İmamoğlu’na en yakın isim, kasanın seçim için boşaltıldığını söyledi” derken, CHP’li Uğur Dündar, “Ertan Yıldız’ın neler söylediğini tam olarak bilmiyoruz. Dosyada gizlilik kararı var. O yüzden biz ne söyleyip söylemediğine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. dedi.

Bakırköy Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz yargılanan bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın toplantılara katılmayıp izinli sayılması ve basına yansıyan iddialar gündeme geldi.

SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA MECLİS'E GELMEDİ

Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında belediye ek binasında yapılan toplantıda, gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, Yıldız'ın seçildiği günden bu yana meclise gelmeden izinli sayıldığını belirterek eleştiride bulundu.

Polat, Yıldız'ın yerel seçimlerin ardından Bakırköy Belediyesi iştiraklerinden BYUAŞ'ın başına getirildiğini hatırlatarak, "Kendisi aynı zamanda İBB'de iştirakler ve bağlı kuruluşlarının komisyon başkanıydı. Yani hem İBB'de hem Bakırköy'de paranın en çok döndüğü, en kritik noktalarda görev yapan, hepimizin de malumu Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU KASAYI BOŞALTTI"

Polat, Yıldız'ın geçmişte "Ekrem İmamoğlu seçim için İBB'nin kasasını boşalttı" sözünü kullandığını anımsatarak, "Bu cümle öyle sıradan bir eleştiri değil, devletin kasasına, milletin parasına uzanan bir iddia. Biz de doğal olarak soruyoruz, madem bu kişi sizin döneminizde Bakırköy'de önemli görevlere getirildi, bu ilişkiler ağının bizim belediyemizle bir alakası var mıdır? Bu sorunun cevabını net ve açık bir şekilde almak Bakırköylünün hakkıdır." dedi.

"NE SÖYLEDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Tartışmalar üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dündar, iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirterek, "Ertan Yıldız'ın neler söylediğini tam olarak bilmiyoruz. Dosyada gizlilik kararı var. O yüzden biz ne söyleyip söylemediğine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı olan bir dosyadaki içeriği siz nereden biliyorsunuz, nasıl ulaşıyorsunuz?" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYESİ'NE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

Toplantıda söz almak isteyen AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu'na, meclisi gerdiği gerekçesiyle Başkan Ovalıoğlu tarafından söz hakkı verilmedi. Tepki gösteren Fatinoğlu'nun ardından meclise kısa bir ara verildi. Aranın sonrasında Fatinoğlu salonu terk etti.

Toplantının devamında gündemdeki diğer meclis maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

