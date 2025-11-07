İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü

Bakırköy Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz yargılanan bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın toplantılara katılmayıp izinli sayılması ve basına yansıyan iddialar gündeme geldi.
SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA MECLİS'E GELMEDİ
Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında belediye ek binasında yapılan toplantıda, gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, Yıldız'ın seçildiği günden bu yana meclise gelmeden izinli sayıldığını belirterek eleştiride bulundu.
Polat, Yıldız'ın yerel seçimlerin ardından Bakırköy Belediyesi iştiraklerinden BYUAŞ'ın başına getirildiğini hatırlatarak, "Kendisi aynı zamanda İBB'de iştirakler ve bağlı kuruluşlarının komisyon başkanıydı. Yani hem İBB'de hem Bakırköy'de paranın en çok döndüğü, en kritik noktalarda görev yapan, hepimizin de malumu Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerinden biriydi." ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU KASAYI BOŞALTTI"
Polat, Yıldız'ın geçmişte "Ekrem İmamoğlu seçim için İBB'nin kasasını boşalttı" sözünü kullandığını anımsatarak, "Bu cümle öyle sıradan bir eleştiri değil, devletin kasasına, milletin parasına uzanan bir iddia. Biz de doğal olarak soruyoruz, madem bu kişi sizin döneminizde Bakırköy'de önemli görevlere getirildi, bu ilişkiler ağının bizim belediyemizle bir alakası var mıdır? Bu sorunun cevabını net ve açık bir şekilde almak Bakırköylünün hakkıdır." dedi.