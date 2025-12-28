takvim-logo

İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak

İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup kökenli soğuk hava dalgası, yurdun büyük bölümünde kış şartlarını sertleştirdi. Birçok kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte geniş alanlar beyaz örtüyle kaplandı. İç ve doğu kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışının, yeni haftayla birlikte kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılması bekleniyor. Peki İstanbul'a lapa lapa kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düştü. Birçok ilde kar yağışları başladı. Megakentte dün sabah etkisini gösteren kar hafif şekilde de olsa yağmaya başladı. Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte merak edilenler.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevrelerinde, ayrıca İzmir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'de Sinop hariç olmak üzere yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği bildiriliyor.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgârın genellikle güney yönlerden, kuzey kesimler ile Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON UYARISI

Yetkililer Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yinelendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR ALARMI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda 28 Aralık Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan ile zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van'da 5 ila 20 santimetre arasında kar yağışı bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Batman ve Siirt'in yüksek kesimlerinde de kuvvetli kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Bakanlık, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

10 İLE KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 10 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Uyarılar, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işaret ediyor.

ÜÇ İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan açıklamada, Van, Şırnak ve Hakkari için turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği belirtilirken ulaşımda aksamalar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

YEDİ İL SARI KODLA UYARILDI

Öte yandan Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde beklenen hava olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, özellikle sürücülerin ve açık alanda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL İÇİN KAR GERİ SAYIMI

Şiddetli soğukların etkisini artırdığı İstanbul'da yeni haftayla birlikte mevsimin ilk karının görülmesi bekleniyor. Yılın son gününde Kocaeli'ne kadar ulaşması öngörülen kar yağışının, 2026'nın ilk günü olan perşembe günü İstanbul'u da etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞINDA BEYAZ MANZARA BEKLENTİSİ

Kentte hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte 1 Ocak Perşembe günü İstanbul'da beyaz örtünün oluşabileceği değerlendiriliyor.

BUGÜN KUZEYDEN YENİ SOĞUK HAVA GİRİŞİ VAR

A Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren kuzeyden yeni bir hava akışının etkili olacağını vurguladı. Bu sistemle birlikte sıcaklıkların yeniden düşeceğini belirten Tek, akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da daha sert bir soğuk havanın hissedileceğini ifade etti.

KAR ANADOLU YAKASI'NDA DAHA BELİRGİN

Kar yağışının İstanbul genelinde eşit dağılmadığını belirten Tek, bugün etkili olacak yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda daha yoğun görüleceğini söyledi.

İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda da yağışların devam edeceğini aktaran Tek, bu sistemin Pazartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

SOĞUK HAVA BİR HAFTA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, mevcut soğuk hava dalgasının yaklaşık 7–8 gün boyunca etkisini koruyacağını belirterek, ayın 6'sına kadar ülke genelinde soğuk havanın hissedileceğini söyledi.

İstanbul'da bu süreçte yağışların dalgalı şekilde devam edeceğini aktaran Tek, zaman zaman yağmur görülebileceğini, ancak gece saatleri için don riskinin bulunmadığını ifade etti.

HANGİ İLÇELER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?

Sistemin kuzeyden gelmesi nedeniyle İstanbul'un kuzey hattı ve Anadolu Yakası'nın daha soğuk olacağını belirten Tek, şu bölgeleri işaret etti:

"İstanbul Havalimanı, Kilyos, Beykoz ve Sarıyer hattında sıcaklıklar daha düşük. Anadolu Yakası genel olarak Avrupa Yakası'na göre daha serin. Bu nedenle kar yağışını özellikle Anadolu Yakası ve yüksek kesimlerde daha yoğun göreceğiz."

Rakımı 500 metrenin üzerindeki bölgelerde kar örtüsünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tek, alçak kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini söyledi.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE DE KAR SÜRPRİZİ VAR

Haftalık hava tahminlerine de değinen Adil Tek, kışın İstanbul'u bu hafta boyunca etkisi altına alacağını ifade etti. Pazartesi günü yağışların azalacağını belirten Tek, çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir sistemin geleceğini söyledi:

"Çarşamba günü önce yağmur, akşam saatlerinde ise yeniden kar yağışı bekliyoruz. Yeni yıla da serin ve kar ihtimali olan bir havayla gireceğiz."

SON 4 YILIN EN SERT KIŞI KAPIDA

Bu kışın son yılların en sert kışlarından biri olabileceğini vurgulayan Adil Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Son 3-4 yıldır İstanbul'da bu kadar kuvvetli bir kış yaşanmamıştı. Tahminlerimize göre bu yıl, son yılların en soğuk kışı olmaya aday. Ocak ayı genel olarak mevsim normallerinin altında geçecek. İstanbullular dondurucu bir ocak ayına hazır olmalı."

MARMARA'DA KAR ALARMI: SAKARYA VE KOCAELİ DİKKAT!

Yağışların sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için de uyarıda bulundu:

"Sistem Marmara'nın doğusuna doğru kayıyor. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu hattında kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz hattında ulaşımda aksamalar yaşanabilir."

MGM 28 ARALIK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Marmara'da Yağış ve Kuvvetli Rüzgar

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, bölgenin güney ve doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgârın zaman zaman 40-60 km/saat hızına ulaşması bekleniyor.

Bursa: Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
Çanakkale: Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul: Öğle saatlerinde il genelinde, gece saatlerinde Anadolu Yakası yağmurlu
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu

Ege'de İç Kesimler Daha Soğuk

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kuzey kesimlerde aralıklı yağış görülecek. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Afyonkarahisar: Akşam saatlerinde kar yağışlı
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: Öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz'de Yüksek Kesimlerde Kar

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: Gece saatlerinde kar yağışlı
Isparta: Akşam saatlerinde kar yağışlı

İç Anadolu'da Kar ve Don Uyarısı

İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: Öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Eskişehir: Öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kayseri: Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Konya: Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış

Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağışlar bekleniyor. Sinop hariç bölge genelinde yağışların kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgârın da kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bolu: Kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Düzce: Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Sinop: Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur
Zonguldak: Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur

Orta ve Doğu Karadeniz'de Kar İç Kesimlerde

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Amasya: Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Rize: Gece saatlerinde karla karışık yağmur
Samsun: Akşam saatlerinde yağmurlu
Trabzon: Gece saatlerinde karla karışık yağmur

Doğu Anadolu'da Sert Kış Şartları

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim. Ardahan, Kars ve Erzurum hariç olmak üzere aralıklı kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Erzurum: Çok bulutlu
Kars: Çok bulutlu
Malatya: Gece saatlerinde kar yağışlı
Van: Sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batman ve Mardin hariç bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma ve don riskine dikkat çekiliyor.

Batman: Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır: Gece saatlerinde kar yağışlı
Gaziantep: Gece saatlerinde kar yağışlı
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu

