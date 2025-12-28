İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR ALARMI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda 28 Aralık Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan ile zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van'da 5 ila 20 santimetre arasında kar yağışı bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Batman ve Siirt'in yüksek kesimlerinde de kuvvetli kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Bakanlık, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.