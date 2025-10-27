MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen casusluk soruşturması bünyesinde girift ilişkiler ve sır temaslar taşıyan bir dizi karanlık faaliyetlere ışık tutuyor. Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ile bağlantısı deşifre olan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün itirafları 2019'daki yerel seçim sürecini sakatlayan casusluk sürecini açığa çıkardı. Gün "teknik casusluk" yaptıklarını, iki kişinin özel yazışmalarına kadar eriştiklerini, İmamoğlu ve Necati Özkan'ın her şeyden haberdar olduğunu savcılıkta beyan etti.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu



Casus Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına kadar giren bir de "mommy'si var.



O isim Seher Erçili Alaçam...



Alaçam ve Gün'ün yolları 2004'ten sonra kesişiyor... MI6 ajanı Hüseyin Gün, 2004 yılında bir konferansta tanıştığı Seher Alaçam ile ortak Avicenna Kapital isimli yatırım firmasını kurmuş.

ALAÇAM'IN PARASINA VE HAYATINA YÖN VERİYORDU



İlişkileri zamanla iş ortaklığından daha fazlasına evrilmiş. Gün ona "manevi annem" diyor. Alaçam'ın parasına, hatta hayatına Gün yön veriyordu. Hüseyin Gün'den yaşça oldukça büyük olan Alaçam'ın, Ümit isminde bir de oğlu var.



Yine Gün'ün beyanına göre Seher Alaçam, oğlu Ümit'ten çok kendisine güveniyordu. Gün, çoğunlukla İngiltere'de yaşıyordu, Türkiye'ye geldiğinde ise Seher Alaçam'ın evinde kalıyordu.

BAĞLANTIYI MANEVİ ANNESİ Mİ AYARLADI?



Gün, 2019 seçim sürecinde Alaçam aracılığıyla Necati Özkan ve dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ile temas kurduğunu beyan ediyor.



Seher Erçili Alaçam 26 Ağustos 2019 tarihinde Hüseyin Gün'e iki adet ilginç fotoğraf gönderdi. Birinci fotoğrafta Seher Erçili Alaçam ile Ekrem İmamoğlu, ikinci fotoğrafta ise Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu ve Seher Erçili Alaçam'ın yer aldığı görüldü. İmamoğlu ile oldukça samimi görünen fotoğraflar, İmamoğlu'nun İBB'deki makam odasında çekilmişti.