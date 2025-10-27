PODCAST CANLI YAYIN

MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün "mommy"si Seher Erçili Alaçam, Ekrem İmamoğlu'nun makam odasındaki fotoğrafıyla casusluk soruşturmasında dosyaya girdi. Gün'ün İmamoğlu ve "mommy'sinin yer aldığı fotoğrafları CIA'e bilgi notu olarak servis edip "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" notu düştüğü görülürken casuslukla bezeli ilişki ağının finali ise sır bir ölümle sonuçlanıyor. Öte yandan Seher Erçili Alaçam'ın tarzı "Süslü şapkalı şark şeytanı" olarak bilinen İngiliz casus Gertrude Bell"i anımsatıyor. Üstelik o da bir casusun 'mommy'si idi... Çöl Şeytanı Lawrence'ın...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen casusluk soruşturması bünyesinde girift ilişkiler ve sır temaslar taşıyan bir dizi karanlık faaliyetlere ışık tutuyor.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ile bağlantısı deşifre olan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün itirafları 2019'daki yerel seçim sürecini sakatlayan casusluk sürecini açığa çıkardı. Gün "teknik casusluk" yaptıklarını, iki kişinin özel yazışmalarına kadar eriştiklerini, İmamoğlu ve Necati Özkan'ın her şeyden haberdar olduğunu savcılıkta beyan etti.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğluSeher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu

Casus Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına kadar giren bir de "mommy'si var.

O isim Seher Erçili Alaçam...

Alaçam ve Gün'ün yolları 2004'ten sonra kesişiyor... MI6 ajanı Hüseyin Gün, 2004 yılında bir konferansta tanıştığı Seher Alaçam ile ortak Avicenna Kapital isimli yatırım firmasını kurmuş.

ALAÇAM'IN PARASINA VE HAYATINA YÖN VERİYORDU

İlişkileri zamanla iş ortaklığından daha fazlasına evrilmiş. Gün ona "manevi annem" diyor. Alaçam'ın parasına, hatta hayatına Gün yön veriyordu. Hüseyin Gün'den yaşça oldukça büyük olan Alaçam'ın, Ümit isminde bir de oğlu var.

Yine Gün'ün beyanına göre Seher Alaçam, oğlu Ümit'ten çok kendisine güveniyordu. Gün, çoğunlukla İngiltere'de yaşıyordu, Türkiye'ye geldiğinde ise Seher Alaçam'ın evinde kalıyordu.

BAĞLANTIYI MANEVİ ANNESİ Mİ AYARLADI?

Gün, 2019 seçim sürecinde Alaçam aracılığıyla Necati Özkan ve dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ile temas kurduğunu beyan ediyor.

Seher Erçili Alaçam 26 Ağustos 2019 tarihinde Hüseyin Gün'e iki adet ilginç fotoğraf gönderdi. Birinci fotoğrafta Seher Erçili Alaçam ile Ekrem İmamoğlu, ikinci fotoğrafta ise Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu ve Seher Erçili Alaçam'ın yer aldığı görüldü. İmamoğlu ile oldukça samimi görünen fotoğraflar, İmamoğlu'nun İBB'deki makam odasında çekilmişti.

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün CIA ajanı iş ortağı Aaron BarMI6 ajanı Hüseyin Gün'ün CIA ajanı iş ortağı Aaron Bar

FOTOĞRAFI NEDEN CIA'E SERVİS ETTİ?

Üstelik, Hüseyin Gün bahse konu fotoğrafları CIA servis etmiş, CIA'ye çalışan ortağı Aaron'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)"

MI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğluMI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu

HAVUZDA GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE CAN VERDİ

İlginç bir ayrıntı da şu; Seher Erçili Alaçam 2022 yılında, Hüseyin Gün ile kendi evindeyken havuzda gizemli bir hayatını kaybetti. Yani casuslukla bezeli ilişki ağının finali sır bir ölümle sonuçlanmıştı.



SÜSLÜ ŞAPKASIYLA DOSYA GİRDİ... GERTRUDE BELL'İ ANIMSATTI

Süslü şapkasıyla casusluk soruşturmasına giren müteveffa Seher Erçili Alaçam'ın tarzı "Süslü şapkalı şark şeytanı" olarak bilinen İngiliz casus Gertrude Bell"i anımsatıyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere adına casusluk yapan Gertrude Bell bir çok Arap aşiretini Osmanlı'ya karşı kışkırtmayı başardı. Osmanlı topraklarının parçalanmasında aktif rol aldı.



O ODA LAWRENCE'IN 'MOMMY'Sİ

Üstelik o da bir casusun 'mommy'si idi... Çöl Şeytanı Lawrence'ın...

Lawrence 23 yaşında Arap çöllerinde Osmanlı'yı parçalamak için casusluk faaliyetlerinden bulunurkeno dönem 40'lı yaşlarında aynı coğrafyada bulunan Bell, "Lawrence yol gösterenler arasında" zikrediliyor.

Bu çerçevede Seher Erçili Alaçam ve İngiliz casus Gertrude Bell'i özne edinen bu paralel karşılaştırma kendi içinde birçok benzerlik taşıyor.

Ortaya çıkan tablo ve mezkur durum "Asırlar geçer, nesiller değişir ama İngiliz'in huyu değişmez. 100 yıl önce Osmanlı'yı fersah fersah parçalamaya girişir, 100 yıl sonra içimizden devşirdiği maşalarla Türk siyasetine yön vermeye kalkar" yorumlarına yol açtı.



Bu perspektiften bakılınca İngiliz istihbarat örgütü MI6'ya çalışan Hüseyin Gün'ün deşifre edilmesi ve kirli bağlantılarının afişe edilmesi farklı bir boyut kazanıyor.

Takvim Hüseyin Günün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında Mamim hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre olduTakvim Hüseyin Günün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında Mamim hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
CIA-NSA-MI6 ile İBByi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge AnalyticaCIA-NSA-MI6 ile İBByi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge Analytica

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
İdefix
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 7'sine tutuklama talebi
DNR
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi