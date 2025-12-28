Özgür Özel'in "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Cumhuriyet'te "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" şeklindeki kuyruklu bir yalan sıraladı. Toplumun devlete olan güveni sarsmayı hedefleyen Özel'e İletişim Başkanlığı'ndan yanıt gecikmedi. “Angajman Kuralları Direktifi”ni hatırlatan DMM, "Bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır" duyurusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da CHP Genel Başkanı Özel'in sözleri için "Gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir yalanı daha elinde patladı.
Fondaş Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Özel, 15 Aralık'ta Türk hava sahasına giren İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu, düşürülmesi için 2 saatten fazla süre Başkan Erdoğan'ın onayının beklendiğini iddia etti.
Ancak mezkur iddianın planlı bir iftira olduğu ortaya çıktı.
DMM'DEN YALANLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" duyurusu yaptı. "Angajman Kuralları Direktifi" hatırlatıldı.
Söz konusu açıklamada şöyle denildi:
Bilindiği üzere 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.
İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.
Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan "Angajman Kuralları Direktifi" dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.
Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir.
DURAN: AÇIK BİR DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Duran, "Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" dedi.