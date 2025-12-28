Özgür Özel'in "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in bir yalanı daha elinde patladı. Fondaş Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Özel, 15 Aralık'ta Türk hava sahasına giren İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu, düşürülmesi için 2 saatten fazla süre Başkan Erdoğan'ın onayının beklendiğini iddia etti. Ancak mezkur iddianın planlı bir iftira olduğu ortaya çıktı.





DMM'DEN YALANLAMA



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" duyurusu yaptı. "Angajman Kuralları Direktifi" hatırlatıldı.



Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

Bilindiği üzere 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan "Angajman Kuralları Direktifi" dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.



Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir.