Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler

İş dünyasından fenomenlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında zehirli ağ ortaya çıktı. Patronların yer sağlamasıyla fenomenlerin uyuşturucu ağını büyüttüğü belirlendi. Yapılan aramalarda ise kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Rulo haline getirilmiş dolar banknotu dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor.

Model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in aralarında bulunduğu 17 isim tutuklandı.

PATRONLAR YER SAĞLADI FENOMENLER AĞI BÜYÜTTÜ

Tutuklu iş insanlarının "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçunu işlediği belirlendi.





Böylelikle patronların yer sağlamasıyla fenomenler uyuşturucu ağını büyüttü.



DOLARI RULO YAPIP POŞETTEN ÇEKTİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin ağzı kilitli minik bir poşet içinde zulalandığı görüldü. Rulo haline getirilmiş dolar banknotu dikkat çekti.




İçinde uyuşturucu kalıntıları olan şeffaf ve dikdörtgen bir kutu bulundu.



OPERASYONUN DETAYLARI NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

EZGİ FINDIK'A YAKALAMA KARARI

Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

