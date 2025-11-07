PODCAST CANLI YAYIN

İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan'a tutuklama: İki ismi işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik veri sızıntısı soruşturması genişliyor. “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden toplam 16 milyondan fazla İstanbullunun kişisel ve sandık verilerinin sızdırıldığı ve yabancı ülkelere aktarıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan hakkında tutuklama talep edildi. Erdoğan'ın savcılık sevk yazısında İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığı, bunları link veya rar dosyası olarak gönderdiği hususunu kabul ettiği belirtildi.

Yolsuzluk ve casusluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "Eko"sisteme yönelik soruşturma derinleşiyor.

İSTANBULLUNUN VERİLERİ SIZDIRILDI
İBB merkezli İstanbul Senin uygulaması ile 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri yabancı ülkelere "İBB Hanem" isimli alt uygulama ile ise 11 milyon vatandaşın sandık verileri işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin soruşturmada bir gözaltı daha geldi.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül'ün de olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

İŞ GENEL MERKEZE UZADI: CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Orhan Erdoğan'ın "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.

Casusluk Ekosistemi çözülüyor! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABDye sızdırdılarCasusluk Ekosistemi çözülüyor! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABDye sızdırdılar

"SEÇİM SANDIK VERİLERİ ÖRGÜT ÜYELERİYLE PAYLAŞILDI"
Savcılığın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İBBden sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Avive verdiİBBden sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Avive verdi

TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Erdoğan'ın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

SEVK YAZISI
Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

SANDIK VERİLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GÖNDERİLDİ
Yazıda, bunun dışında İBB tarafından yazılımı yaptırılan İBB Hanem uygulaması içerisindeki 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait işlenmiş kişisel verilerin tespit edildiği, USOM tarafından yapılan incelemede, bunların sandık verisi olduğu ve 8 Kasım 2023'te üçüncü kişilere gönderildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan bir şüphelinin, kendisine verilen talimat uyarınca söz konusu verileri 2024 yerel seçimlerinde kullanmak üzere CHP Genel Merkezi'nde veri sorumlusu olan Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan ettiği kaydedildi.

YSK'dan gelen cevapta, CHP Genel Merkezinin talebi doğrultusunda 21 Eylül 2023'te verilen kararla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin parti genel merkezine gönderildiğinin bildirildiği ifade edilen yazıda, söz konusu program içerisindeki verilerin bu kapsamda temin edilen veriler olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu ve Naim Erol ÖzgünerEkrem İmamoğlu ve Naim Erol Özgüner

İBB'DEN İKİ İSMİ VERDİ
Yazıda, şüpheli Erdoğan'ın ifadesinde, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığı, bunları link veya rar dosyası olarak gönderdiği hususunu kabul ettiği belirtilerek, tüm verileri göndermediğini düşündüğüne ilişkin beyanının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Yazıda, şüphelinin bu eylemlerle üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

Melih Geçek ve İmamoğluMelih Geçek ve İmamoğlu

VERİLERİ ALMANYA VE ABD'YE SIZDIRDILAR
Peki, İstanbullunun mahrem bilgileri İBB eliyle hangi ülkelere gönderildi? İsrail menşeili bir veri tabanı kullanan "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenen 4.7 milyon İstanbullunun verileri konum bilgileriyle eşleştirilerek Almanya ve ABD'ye gönderildiği saptandı.

11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği İBB Hanem uygulamasında da vatandaşların sandık verilerinin konum bilgileriyle eşleştirildiği ortaya çıktı.

16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER
Takvim.com.tr, uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

Söz konusu haberimiz için tıklayınız

16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

