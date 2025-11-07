İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan'a tutuklama: İki ismi işaret etti

SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

SANDIK VERİLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GÖNDERİLDİ

Yazıda, bunun dışında İBB tarafından yazılımı yaptırılan İBB Hanem uygulaması içerisindeki 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait işlenmiş kişisel verilerin tespit edildiği, USOM tarafından yapılan incelemede, bunların sandık verisi olduğu ve 8 Kasım 2023'te üçüncü kişilere gönderildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan bir şüphelinin, kendisine verilen talimat uyarınca söz konusu verileri 2024 yerel seçimlerinde kullanmak üzere CHP Genel Merkezi'nde veri sorumlusu olan Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan ettiği kaydedildi.

YSK'dan gelen cevapta, CHP Genel Merkezinin talebi doğrultusunda 21 Eylül 2023'te verilen kararla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin parti genel merkezine gönderildiğinin bildirildiği ifade edilen yazıda, söz konusu program içerisindeki verilerin bu kapsamda temin edilen veriler olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu ve Naim Erol Özgüner