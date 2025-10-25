İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Başkan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında bu kez “casusluk” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dosyada, İngiliz istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden 2019 İstanbul seçimlerine yönelik dijital manipülasyon ve istihbarat operasyonu yürüttüğü tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalarda, ajan Gün’ün “Bluestar81” kod adlı Necati Özkan’a, İmamoğlu lehine dijital istihbarat toplama, sosyal medya üzerinden organize propaganda yapılması, 150 bin gönüllüden oluşan “dijital ordu”nun aktive edilmesi ve Murat Ongun’un casus yazılım bulaşmış telefonu nedeniyle gizli toplantılara cep telefonu götürmemesi yönünde talimatlar verdiği takvim.com.tr'nin ulaştığı belgelerle ortaya çıktı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
2019 İSTANBUL SEÇİMİNE MÜDAHALE: WİCKR UYGULAMASINI KULLANDILAR
4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün'ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye'deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.
AJAN HÜSEYİN GÜN KİMDİR?
Tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturmasında, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yapılan gizli yazışmalar deşifre edildi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı gizli mesajlaşma uygulaması Wickr üzerinden yürütülen yazışmalar, 2019 İstanbul seçimleri döneminde Ekrem İmamoğlu lehine organize edilen kirli kampanyanın arka planını ve seçimlere yönelik dijital müdahale girişimini gözler önüne serdi.
Ajan Hüseyin Jün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)
Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu belirlendi. İddiaya göre, Gün ve Özkan, İstanbul'daki seçmenlere ait gizli bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundu.
Hüseyin Gün'ün birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu belirtilerek, "Wickr" kriptolu haberleşme programı üzerinden İBB "yolsuzluk" dosyasında tutuklu bulunan Necati Özkan'a "Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonunun casus yazılım ile enfekte olduğu bu nedenle Ekrem İmamoğlu ile yapılacak hassas özel toplantılara telefonunu götürmemesi" şeklinde Necati Özkan'a talimat verdiği" tespit edildi.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
İBB'NİN YÖNETİMDEKİ TROL ORDUSU
'Jupiter' kod adlı Hüseyin Gün, "150.000 gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar" eleştirisini yaparak, bu gönüllü tabanının acilen harekete geçirilmesini talep ediyor.
Bu mesajla İBB'nin yönetimindeki trol ordusunun olduğu bu mesajla net bir şekilde anlaşılıyor:
Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır ve 150.000 gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar. Onları harekete geçirin veya en azından bu 150.000 kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat önderlerini etkinleştirin.
Ayrıca Hüseyin Gün, "Biz derin analiz yapıyoruz ama siz de tekrar kamçıyı vurun, daha fazla paylaşım ve tweet ile ivmeyi sürdürün. Bu hafta boyunca sohbeti canlı tutun. Sahayı halı bombardımanına tutun. Tüm sistemler devrede!" talimatını vererek, sosyal medya üzerinden yoğun ve sistematik bir propaganda faaliyeti yürütülmesini istemiş.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
CASUSTAN İMAMOĞLU'NA "AGRESİF OLMA" TALİMATI
Seçim kampanyasında AK Parti'nin öne geçmesiyle yankı paniği yaşanan Hüseyin Gün, "Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin. İmamoğlu'nun daha az sinirli ve rahat gergin olmadığını yansıtması işimize daha faydalı olacaktır." yönlendirmesinde bulunuyor.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
KONUŞMALARDA MURAT ONGUN DETAYI: TELEFONUNU GÖTÜRMESİN
'Jupiter' kod adlı kullanıcının Necati Özkan'a gönderdiği acil bir mesajda, teknik ekibin Ongun'a ait bir cep telefonu numarasının "uzaktan erişimli dinlemeye izin veren casus yazılımla (malware) enfekte olmuş durumda" olduğunu saptadığı belirtiliyor.
Mesajda, bu durumun ortaya çıkması üzerine acil önlem alınması gerektiği vurgulanarak, "Murat'ın, Ekrem Bey ile yapılan hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir" uyarısı yapılıyor. Casus yazılımın telefona bulaşma yolu ise bir WhatsApp medya grubu bağlantısı olarak tespit edildiği ve İmamoğlu'nun birinci çevresindeki tüm personele, gelen linklere tıklamamaları konusunda derhal bildirimde bulunulması gerektiği belirtiliyor.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
İşte o yazışmaların tamamı...
"BY (Binali Yıldırım) hakkında sert, soğuk gerçekleri dile getirmek olumsuz olarak görülmemeli. İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalıdır. Köprüler, yollar, tüneller Türkiye hazinesi için bir finansal felaket olmuştur ama AKP bunu bir başarı olarak göstermektedir, oysa gerçekte ülke için büyük mali kayıpları yol açmıştır. CHP'nin dijital operasyon ve yetkinlik eksikliği, AKP'nin başarılı olmasının nedenidir. AKP güçlü değil ama CHP direksiyon başında uyumayı seviyor.
Basit infografikler hazırlanmalı ve BY'nin yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiğini açıkça göstermelidir"
Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu'nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakar etkileşimleri göremiyoruz. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır.
150.000 gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar. Onları harekete geçirin veya en azından bu 150.000 kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat Önderlerini aktif hale getirin.
"GERÇEK ZAMANLI DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ"
Bilgi notu: Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en İyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
Ekibimle işimi yeni bitirdim ve kampanyanın İstanbul Gönüllüleri'ni dijital olarak kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz (tüm olumlu içeriklerin yayılması). Kürt meselelerinde, işi güvenli oynayın -orta yolu izleyin. Eğer İstanbul gönüllülerinin küçük bir kısmını bile harekete geçirebilirseniz, büyük hedefler elde edebilirsiniz. Özellikle de BY (muhtemelen Binali Yıldırım) "ekümenik" gibi kelimeler kullanarak korkunç hatalar yaparken. Lütfen BY'nin maliyetli yol, köprü anlaşmaları hakkında şüphe uyandıracak sorular sormayı gizlice araya sokmayı düşünün. Çünkü bu anlaşmalar Türk vergi mükellefine her yıl milyonlarca dolara mal oluyor, BY bu projeleri Türk hazinesinin garantisiyle Kamu-Özel ortaklığı çeçevesinde yaptı.
Bilgi notu: AnaLizCi (@HarunAlanoglu) kurmaz bir operatör ve PG'nin organik olmayan bir üyesidir. #istanbulhareketi'ni kontrol ediyor ve "şüphe" tohumlarını yayıyor.
(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Bilgi için #yildirimcarpti beklendiği üzere AKP trolleri tarafından yoğun şekilde desteklenip yayılıyor, bu yüzden iyi performans gösteriyor. Ancak İmamoğlu büyük bir hata yapmadı veya zarar görmedi, yani yapısal bir temeli olmayan boş bir gürültüden ibaret. Biz derin analiz yapıyoruz ama siz de tekrar kamçıyı vurun, daha fazla paylaşım ve tweet ile ivmeyi sürdürün. Bu hafta boyunca sohbeti canlı tutun. Sahayı halı bombardımanına tutun. Tüm sistemler devrede!
Gerçek zamanlı analizimiz, şu anda en çok araştırılan konunun BY (Binali Yıldırım) ile FETÖ arasındaki geçmiş ilişkiler/bağlantılar olduğunu gösteriyor. AKP trolleri İmamoğlu'na PKK/FETÖ ile ilgili temelsiz suçlamalar yönelttiği için, bu durum İmamoğlu'nun dijital ekibine bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirin ve organik olmayan yollarla BY-FETÖ geçmiş konuşmalarını, videolarını VS. yaygınlaştırın. Böylece İmamoğlu'na yönelik temelsiz suçlamaları boğabilir ve dijital alanın kontrolünü ele geçirebilirsiniz.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
"BİNALİ YILDIRIM'IN 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET VAADİ İMAMOĞLU POLİTİKALARININ ÖNÜNE GEÇMEYE BAŞLIYOR"
+ Analistlerim, @gonulluist için derinlemesine analiz aracını ve MoE (etki ölçümleri) MoP (performans ölçümleri) yeniden ayarlıyorlar. Ancak bugün İmamoğlu'ndan kişiselleştirilmiş bir sabah bülteni göremedik. Bir durum raporu sağlayabilir misiniz? Her saniye, her dakika, her saat önemlidir. Her gün değerli ve bu yüzden tüm kaynaklardan en yüksek verimi almalı, hepsini kullanmalıyız. BY'nin (Binali Yıldırım'm) "10 GB ücretsiz internet vaadi, bazı İmamoğlu politikalarının önüne geçmeye başlıyor.İmamoğłu bilgi akışını ve söylemleri tamamen yönlendirmelidir. Biz kanıtlanmış yöntemler öneriyoruz ancak bunların sizin tarafınızdan bir an önce uygulanması gerekir. Eğer önerilerimiz kullanılmayacaksa, benim bunları sunmamın ve ekibimin pro bono (ücretsiz) çalışmasının bir anlamı yok. Lütfen bilgi verin.
"GÜZEL HABER ŞU Kİ, HDP DESTEKÇİLERİ İMAMOĞLU İÇİN SOSYAL MEDYADA ÇOK DAHA AKTİF HALE GELİYOR" Hüseyin Gün'den Merdan Yanardağ'a:
Mesaj 1: Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor, lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor (21:49)
Mesaj 2: Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İMamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin. Moderatörün ne olduğunu biliyoruz ve adil yönetim kisvesi altında bir iki sinir uçlarına dokunacağını da biliyorduk ama Sn. İmamoğlu'nun daha az sinirli ve rahat, gergin olmadığını yansıtması işimize daha faydalı olacaktır. (22:02)
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
TAO birimimiz, Dilek İmamoğlu ve Beren Imamoğlu'na yönelik yarı-inandırıcı tehditler içeren haberleşmeleri az önce ele geçirdi. Burada bahsettiğim zaten bilinen Facebook hesabı (ismet inonu) değil, bu, sana bu hafta başında bahsettiğim daha geniş ağın bir parçası. Ne nedir, kimin komuta kontrolünde (C2) olduğunu biliyoruz. Bu alçakların çeşitli operasyon seviyeleri için farklı "silo"ları var. Sana söylediğimi hatırla
İmamoğlu'nun çekirdek ekibine, Eylül ve sonrasında gelecek olanlara karşı zaman kaybetmemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Onların ana hedefi, İmamoğlu'nu hem işte hem özel hayatında felç etmek. Böyle meseleleri sıradan iletişim yöntemleriyle (plain vanilla communications) ele alamazsınız. Bu kesinlikle mümkün değil. Bilgiyi silaha dönüştürmeli ve lazer güdümlü hassasiyetle yaymalısınız. Tam spektrum N/A PWG, basit iletişim becerilerinden tamamen farklı bir durumdur.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
(Necati Özkan) bluestar81: Teşekkürler sevgili Jupiter. @gorulluist ve gönüllülerimiz bu akşam saat 20.00'den itibaren agresif şekilde aktif olacaklar.
(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Günlük raporun sana daha önce gönderildiğine dair kanıt. En iyi yöntem, WhatsApp'ım her gün kontrol etmen ve raporu aldığım bana teyit etmen. Sözüm sözdür, sana her gün güncellemeler göndereceğim, aksi yönde bir bilgilendirme yapana kadar. Umarım bu mantıklı gelmiştir
(Hüseyin Gü) jupiter 1881: Twitter'daki #BYvsEl (Binali Yıldırım vs Ekrem İmamoğlu) etiketi giderek daha fazla ivme kazanıyor ve maalesef sahada Istanbul Gönüllülerini göremiyoruz. Keşif analizimiz, İmamoğlu'nun gönüllü tabanının tamamen devreye sokulmasını ve dijital alanı kaplamak için bir sürü (swarm) saldırısı yayılmasını tavsiye ediyor. Bunun yapılması için gereken tek şey, birinin liderliği üstlenip komata/kontrol sağlamasıdır. Artık iş sizde Ekibim şu anda #BYvsEl üzerinde derin analiz yapıyor.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
İNGİLİZ İSTİHBARATI MİLLİ HESAPLARI HEDEF GÖSTERMİŞ
(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Ali Taha Koç, külliyede dijital dönüşüm başkanı, "deepfake" video için yeni yazılım aldı. Ali ile PG üyesi kız kardeş arasındaki iç yazışmalar. Bu, @themarginale ve @medyaadami grubuna yani Pelikan'a verildi. Bu iki hesap ana troll simfiın bir parçası ve İmamoğlu'na yapılacak saldırıyı bunlar yönetecek.
Bütün amaç İmamoğlu'nu savunmada tutmak ve onun duygularıyla oynayarak sinirlerini bozmak. İmamoğlu, politikalarım her saat yayarak ve gönüllü tabanı sürekli canlı tutarak, bunları bugün, yanın ve ertesi gün geniş ağa paylaşarak gönüllüleri aktif tutmalı. Sürekli canlı ve tam aktif kalsın. Sahada boşluk bırakmayın. Bu, İmamoğlu'nu korumak için uygulanmak zorunda.
@gonulluist çok daha fazlasını yapmalı ve yapabilir, gönüllüleri nasıl kullanacağınızı size çok açık bir şekilde söyledik. Operasyonel bir yapı kurmak için zaman yok ama en azından faaliyetleri hızlandırmak için kamçıyı vurabilirsiniz; gereken tek şey, sahayı boş bırakmamak için doğrudan ve zamanında talimatlar vermektir Altyapı eksikliğine rağmen dijital alanda häkimiyet mümkündür.
Kötü söz sahibinindir, biz bizi sevmeyenleri de seviyoruz.
- İsrafın sonu çürümedir.
- Hak yeme, hakkını yedirme.
- Sorun üreten değil, çözüm getiren,
- Doğruluğun ve dürüstlüğün önünde kimse duramaz
- Köprüler, tüneller yapmak önemli ama nasıl yaptığın daha da önemli; israf.
Mülteciler başımızın üstüne ama hiçbir mülteci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından daha kıymetli değildir. Plansız, programsız, vizyonsuz mülteci gelişleri insanlarımızın üzerine büyük yük ve sorun getirmiştir. Biz çözmeye geliyoruz.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Rica ederim. Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin. İyi Parti'nin dijital sorumlusu Taylan Yıldız, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu aracılığıyla, sosyal medyada BY'yi "Kilndistan" ve "Ekümenik" konularında sıkıştırmak için daha aktif olmalı, BY bariz hatalarına rağmen serbestçe geçerken, İmamoğla her fırsatta saldırıya uğruyor. Bu durum Millet İttifakı'nın sosyal medya organizasyonunda güçsüzlüğünü gösteriyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca kullanılmak üzere bugünkü günlük raporda bazı öneriler sunacağız. Bilgi için Ordu Valisi ve VIP olayı henüz sönmedi... Bu konu hälä çok fazla ilgi çekiyor. İmamoğlu ve kampanya ekibi ise çok tepkisel hareket ediyor.
Hüseyin Gün: jupiter 1881:
"PG haberleşmelerinden yeni istihbarat; Deepfake video saldırısı, FETO-İmamoğlu bağlantısı ve PKK desteğine dair tekrarlayan suçlamalarla birleşerek hem çevrimiçi hem çevrimdışı olarak 22 Haziran'a kadar artırılacak. Ancak ilginç haber şu ki, PG (Pelikan Grubu) 23 Haziran dan sonra da İmamoğlu üzerinde olumsuz algıyı (kara propaganda) sürdürmeyi güçlü şekilde savunuyor.
S & B'nin yönettiği PG, yakın zamunda ABD'den tanınmış bir PWE (political warfare expert siyasi harp uzmanı) tuttu. Oyun planları, İmanoğlu'na karşı kesintisiz operasyon yürütmek ve şunları başarmak.
1. Zayıflatmak
2. Zehirlemek/toksikleştirmek
3. Yok etmek
İmamoğlu kazanmalı ama daha da önemlisi konumunu güvence altına almali ve iyi finanse edilmiş, kararı rakiplerine karşı proaktif hale gelmeli. Onların İmamoğlu'na zarar verme iradesini küçümsemek çok yıkıcı olur."
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
"Bluestar81-Necati Özkan:
1 Zayıflat
2. Zehirle/Toksikleştir
3. Yok et
İmamoğlu kazanmalı ama daha da önemlisi konumunu güvenceye almalı ve iyi finanse edilen, kararlı rakiplerine karşı proaktif olmalı. Onların İmamoğlu'na zarar verme iradesini küçümsemek çok yıkıcı olur.
Başka ilginç bir istihbarat bilgisi ise şu: Bu Amerikalının kim olduğunu, nasıl işe alındığımı ve tüm bağlantılarım biliyoruz. Siz ne kadar erken harekete geçerseniz, bu seçimin aslında İstanbul'dan çok daha büyük bir mesele olduğunun farkına varırsınız. Dijital istihbarat toplama sonucuna İmamoğlu, AKP'nin sürdürülebilirliği için bir tehdit haline geldi. Dolayısıyla kuralsız bir oyun ve öylem bekleyin. Beklemeyeni bekleyin çünkü bu keşfedilmemiş bir alan. İmamoğlu'nan güçlü bir IW (Information Warfare - Bilgi Harbi) ekibi kurmasını şiddetle tavsiye ediyorum çünkü şu anda "fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz.
EK Mesaj: kap009, ozanozan ve yanarsu48 size bir şey ifade ediyor mu?
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
Jupiter 1881- Hüseyin Gün:
Bilgi için Tülin İnal'ın Boğaziçi İmar Müdürü olarak yeni başkan yapılmasını öneren her kimse, bu konuyu dikkatlice gözden geçirmeli Onun oldukça kalın bir dosyası var, en hafif tabirle çok "renkli" ilişkileri mevcut. Bu durum Sn. İmamoğlu için potansiyel bir geri tepme (blowback) ve siyasi sermaye kaybı yaratabilir. Size ve Başkana aktarılacak bir istihbarat: Onun, Avukat Enver Alcan ve onun hukuk firmasıyla derin bağlantıları var. Bu firma, Cengiz, Kalyon vb. üst düzey AKP bağlantılı müteahhitleri temsil ediyor. İstihbaratta, Pelikan Grubu'nun onu ve geçmişteki bu "renkli ilişkilerini", üst düzey AKP bağlantılarını açığa çıkarmadan kullanmayı planladığını gördük. Böylece İmamoğlu markasını yıpratına sürecini başlatacaklar. Siz ve Başkan, bu tür tehditler ortaya çıkmadan önce haberdar olmalısınız.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
"Bluestar81-Necati Özkan:
Dikkatli bir inceleme yapıldı. Onun (bir kadın kişiden bahsediyor) oldukça kalın bir dosyası var, en hafif tabirle çok renkli ilişkiler içeriyor. Bu durum, Sn. Imamoğlu için potansiyel bir geri tepme (blowback) ve siyasi sermaye kaybı oluşturabilir. Size ve Başkana iletilen bir istihbarat: Onun, Avukat Enver Alcan ve onun hukuk firmasıyla derin bağları var. Bu firma, Cengiz, Kalyon vb. üst düzey AKP bağlantılı müteahhitleri temsil ediyor. İstihbaratımızda, Pelikan Grabu'nun onu ve geçmişteki bu renkli ilişkilerini, üst düzey AKP bağlantılarını ifşa etmeden kullanmayı planladığını gördük. Böylece Imamoğlu markasını yapratama sürecini başlatacaklar. Siz ve Başkan, bu tür tehditler dayatılmadan önce haberdar olmalısınız. İmamoğlu markası mutlaka korunmalı ve güvenceye alınmalıdır. Derin araştırmalardan yoksun sıradan bir inceleme, İmamoğlu için gereksiz riskler ve geri tepmeler oluşturur. Yönetiminde herhangi biriyle en ufak bir yanlış olsa bile, bunun bedelini İmamoğlu öder.
"Bluestar81-Necati Özkan: Dijital analistimiz, @slmhtn ve @medyaadami hesaplarının, İmamoğlu-FETÖ ve PKK bağlantısı propagandasını yaymak ve ayrıca CHP'nin İslami başörtüsü konusunda ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstermek için güçlendirilmiş bir propaganda operasyonuna hazırlandığını ortaya koyan bir önleyici istihbarat bilgisine ulaştı. Canan Hanım'ın eski mesajları materyal olarak kullanılıp yeni İmamoğlu saldırısı bu iki hesaptan yayılacak. Bu nedenle artık stratejik olarak çok zorunlu olan şey, 70.000 gönüllüyü acilen aktive etmenizdir. Buna, Ekrem Bey'in kişiselleştirilmiş sabah bültenini önümüzdeki 10 gün boyunca her sabah 70.000 gönüllü tabanına göndermesi de dahildir. Bu sabah bülteninden sonra, Ekrem Bey'in politikalarını (vaatlerini) gösteren kısa ve öz ana içerikleri dağıtmalısınız. 70.000 gönüllü tabanını kullanarak olumlu içerik üzerine kurulu tam kapsamlı bir "halı bombardımanı operasyonu" gerekliliktir.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
"Bluestar81-Necati Özkan: Sn. Yıldırım'ın İsmail'e kameraya yakalanan kaş göz yapması manidar. İsmail'in ufak ayak oyunları ve manipülasyon yapması normal, ismail emir eri. Süpriz değil. Gerginlik reflekte edilmesi yararlı değil. Ha gayret. İyi gidiyor ve daha iyi olacak ikinci raund da.
Hseyin Gün: jupiter 1881:Teşekkürler endişe etmeyin
jupiter1881: "Önce ki raporlarda önden verilen bilgilerin hepsi doğru olduğunu emir eri İsmail kanıtlıyor. İsmail aynı zamanda Sn. Yıldırım'a soru sormadan evvel, güzellemeler yapması komik."
bluestar81: Teşekkürler sevgili Jupiter. Çok takdir ettim. Her şey gönlünce olsun
jupiter1881: Lütfen dikkat edin, bugün yeni istihbarat bilgileri var. Fox Ismail (muhtemelen FOX TV'den gazeteci Ismail) kompromize oldu. Tarafsızlık için FOX TV'ye güvenmeyin ve VIP-Ordu, Kürtler konusundaki zorlu sorulara hazırlıklı olun çünkü Mahir Ünal, İsmail'i kendi tarafına çekti. İsmail, AKP'den kimsenin kendisiyle iletişime geçmediği yönünde yalan söylüyor, fakat İsmail'in hesabına giden iletişim trafiği aksini gösteriyor. Aynca, Ordu Valisi tarafından İmamoğlu aleyhine dava açmak için belirli iletişimleri de görüyoruz. Ancak ilginç olan şu: Davaya bakacak mahkeme, Sözcü gazetesi, Canan Kaftancıoğlu davasına da bakan mahkeme. Bu mahkeme AKP'nin operasyonel mahkemesidir. Bu size paranoyakça gelebilir ama...
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
"Bluestar81-Necati Özkan: 70.000 gönüllü tabanı kullanılarak olumlu içerik üzerine kurulu tam kapsamlı bir "halı bombardımanı operasyonu" stratejik bir gerekliliktir ve Güvenlik protokolünün bir parçası olarak, lütfen her günlük güncelleme raporunu yazdırın dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin. Lütfen cihazlarınızda herhangi bir elektronik kopya saklamayın. Bu mesajı aldığınızı onaylayın. Teknik ekibim, dünkü raporda adı geçen cep telefonu numarasın sahibini buldu ve bu numara Murat Ongun'a ait. Ongun'un cep telefonu, uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olmuş durumda. Bu nedenle, Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas, özel kampanya toplantılarıma telefonunu götürmemesi çok önemlidir.
Hüseyin Gün, jupiter 1881: Teknik ekibim, dünkü raporda geçen cep telefonu numarasının sahibini buldu ve bu nanuranan Murat Ongun'a ait olduğunu tespit etti. Ongun'un cep telefonu, uzaktan erişimli dinlemeye izin veren casus yazılımla (malware) enfekte olmuş durumda. Bu nedenle Murat'm, Ekrem Bey ile yapılan hassas özel kampanya toplanılanına telefonunu götürmemesi çok önemlidir. (23:41) Eğer zararı yazılımın (malware) kaynağını bilmek isterseniz, bu Murat'm WhatsApp medya grubu bağlantısı üzerinden gelmiştir. Lütfen dikkatli olun ve İmamoğlu'nun birincil çevresindeki tüm personel. herhangi bir gruptan gelen linklere tıklamamaları gerektiğini (23:48) bildirin.
Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)
Hüseyin Gün jupiter1881: "Dün akşam Sn. İmamoğlu bir soru sordu; "Kim bu afişleri asıyor?". Detaylı cevaba ulaşıldı. Hangi şirket, kim, ilişki ağı, unvanları vesaire."
Hüseyin Gün jupiter 1881: "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik (2. slayttaki ikinci maddeye bakınız).. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir."
bluestar81: Teşekkürler sevgili Jupiter. Çok takdir ettim. Her şey gönlünce olsun.
Hüseyin Gün jupiter1881: Hemen başlatın, gönüllü tabanı en kısa sürede harekete geçirin. Bugünden hafta sonuna kadar uzmanların, haber öykülerinin, sosyal eğilimlerin, özelliklerin ve özellikle tartışmaya yönelik performans izlemelerine odaklanan bir yapı üzerinde çalışacak. Bir kez daha söylüyorum, 70.000 gönüllü tabanımı en geç yarına kadar harekete geçirmeniz gerekiyor. Onları, tartışmadan önce, tartışına sırasında ve tartışmadan sonra alanı korumak ve genişletmek için kullanmalısınız.