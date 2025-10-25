İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...

Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr) CASUSTAN İMAMOĞLU'NA "AGRESİF OLMA" TALİMATI



Seçim kampanyasında AK Parti'nin öne geçmesiyle yankı paniği yaşanan Hüseyin Gün, "Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin. İmamoğlu'nun daha az sinirli ve rahat gergin olmadığını yansıtması işimize daha faydalı olacaktır." yönlendirmesinde bulunuyor.

KONUŞMALARDA MURAT ONGUN DETAYI: TELEFONUNU GÖTÜRMESİN 'Jupiter' kod adlı kullanıcının Necati Özkan'a gönderdiği acil bir mesajda, teknik ekibin Ongun'a ait bir cep telefonu numarasının "uzaktan erişimli dinlemeye izin veren casus yazılımla (malware) enfekte olmuş durumda" olduğunu saptadığı belirtiliyor. Mesajda, bu durumun ortaya çıkması üzerine acil önlem alınması gerektiği vurgulanarak, "Murat'ın, Ekrem Bey ile yapılan hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir" uyarısı yapılıyor. Casus yazılımın telefona bulaşma yolu ise bir WhatsApp medya grubu bağlantısı olarak tespit edildiği ve İmamoğlu'nun birinci çevresindeki tüm personele, gelen linklere tıklamamaları konusunda derhal bildirimde bulunulması gerektiği belirtiliyor.

İşte o yazışmaların tamamı... "BY (Binali Yıldırım) hakkında sert, soğuk gerçekleri dile getirmek olumsuz olarak görülmemeli. İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalıdır. Köprüler, yollar, tüneller Türkiye hazinesi için bir finansal felaket olmuştur ama AKP bunu bir başarı olarak göstermektedir, oysa gerçekte ülke için büyük mali kayıpları yol açmıştır. CHP'nin dijital operasyon ve yetkinlik eksikliği, AKP'nin başarılı olmasının nedenidir. AKP güçlü değil ama CHP direksiyon başında uyumayı seviyor.

Basit infografikler hazırlanmalı ve BY'nin yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiğini açıkça göstermelidir" Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu'nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakar etkileşimleri göremiyoruz. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır.

150.000 gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar. Onları harekete geçirin veya en azından bu 150.000 kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat Önderlerini aktif hale getirin. "GERÇEK ZAMANLI DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ"

Bilgi notu: Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en İyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.

Ekibimle işimi yeni bitirdim ve kampanyanın İstanbul Gönüllüleri'ni dijital olarak kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz (tüm olumlu içeriklerin yayılması). Kürt meselelerinde, işi güvenli oynayın -orta yolu izleyin. Eğer İstanbul gönüllülerinin küçük bir kısmını bile harekete geçirebilirseniz, büyük hedefler elde edebilirsiniz. Özellikle de BY (muhtemelen Binali Yıldırım) "ekümenik" gibi kelimeler kullanarak korkunç hatalar yaparken. Lütfen BY'nin maliyetli yol, köprü anlaşmaları hakkında şüphe uyandıracak sorular sormayı gizlice araya sokmayı düşünün. Çünkü bu anlaşmalar Türk vergi mükellefine her yıl milyonlarca dolara mal oluyor, BY bu projeleri Türk hazinesinin garantisiyle Kamu-Özel ortaklığı çeçevesinde yaptı.

Bilgi notu: AnaLizCi (@HarunAlanoglu) kurmaz bir operatör ve PG'nin organik olmayan bir üyesidir. #istanbulhareketi'ni kontrol ediyor ve "şüphe" tohumlarını yayıyor.



(Hüseyin Gün) jupiter 1881: Bilgi için #yildirimcarpti beklendiği üzere AKP trolleri tarafından yoğun şekilde desteklenip yayılıyor, bu yüzden iyi performans gösteriyor. Ancak İmamoğlu büyük bir hata yapmadı veya zarar görmedi, yani yapısal bir temeli olmayan boş bir gürültüden ibaret. Biz derin analiz yapıyoruz ama siz de tekrar kamçıyı vurun, daha fazla paylaşım ve tweet ile ivmeyi sürdürün. Bu hafta boyunca sohbeti canlı tutun. Sahayı halı bombardımanına tutun. Tüm sistemler devrede!



Gerçek zamanlı analizimiz, şu anda en çok araştırılan konunun BY (Binali Yıldırım) ile FETÖ arasındaki geçmiş ilişkiler/bağlantılar olduğunu gösteriyor. AKP trolleri İmamoğlu'na PKK/FETÖ ile ilgili temelsiz suçlamalar yönelttiği için, bu durum İmamoğlu'nun dijital ekibine bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirin ve organik olmayan yollarla BY-FETÖ geçmiş konuşmalarını, videolarını VS. yaygınlaştırın. Böylece İmamoğlu'na yönelik temelsiz suçlamaları boğabilir ve dijital alanın kontrolünü ele geçirebilirsiniz.