PODCAST CANLI YAYIN

Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi

Son dakika haberi... Habertürk merkezli narko-sapkınlık skandalı büyüyor. Geride bıraktığımız günlerde ifadeye çağrılan ve uyuşturucu testi yapılan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş gözaltına alındı. Uyuşturucu ve grup seks partileriyle gündeme gelen Mehmet Akif Ersoy'a yakınlığıyla bilinen Taner Çağlı ise Viyana’ya kaçmak üzereyken enselendi. Takvim operasyonun detaylarına ulaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi

Habertürk merkezli uyuşturucu ve seks ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.

Sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğu iddia edilirken Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin merkezinde yer aldığı gizli tanık ifadeleri kan dondurdu.




VEYİS ATEŞ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan eski Habertürk spikeri ve yöneticisi Veyis ateş gözaltına alındı.

Ateş'le beraber Taner Çağlı da listede yer aldı.



TANER ÇAĞLI KAÇAMADAN ENSELENDİ

Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. Ekipler, Veyis Ateş'i evinde gözaltına alırken Taner Çağlı'yı Viyana'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la da temasta olan bir isim.

TEST YAPTIRMIŞTI

Veyis Ateş, geride bıraktığımız günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermiş, ardından da uyuşturucu testi yaptırmıştı.


MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI

Bilindiği üzere Mehmet Akif Ersoy soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer almıştı. Grup seks itiraflar ve ahlaksız partiler mahkeme dosyasına girmişti.

Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulanmıştı.

Ela Rümeysayı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | Eşcinsel ilişki iddiasıEla Rümeysayı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | Eşcinsel ilişki iddiası



ELA RÜMEYSA VAKASI

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu mesajları ortaya çıkmış, gizli tanık ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Dosyadaki tanık ifadesinde göre Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci'yi menfaat için iş insanları ve bürokratlarda görüştürmüştü.

Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran'la olan "uyuşturucu" yazışmalarına müteakip ikiliye test yapılmış, sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoyun ardından Veyis Ateş! Habertürkün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdiMehmet Akif Ersoyun ardından Veyis Ateş! Habertürkün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu ve "Ege!" listede | 34 gece kulübüne baskın
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"
Rapor yayımlandı! İsrail Gazze'de gazetecilerin ailelerini de öldürdü: Hakikatin sesini kesmek için sistematik soykırım
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu! Ulaşımdan sonra otoparklara rekor zam geldi...
Futbolda FETÖ operasyonu: Lütfi Arıboğan Baransu ile irtibatı reddetti
Asrın inşasından asrın ihyasına! "6 Şubat depremleri" bölgesinde 455 bin konut teslim edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay'da tarihi mesaj: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır!
İBB'den aynı işe iki kere ödeme! 3,5 milyarlık kamu zararı!
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!