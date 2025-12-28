Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Son dakika haberi... Habertürk merkezli narko-sapkınlık skandalı büyüyor. Geride bıraktığımız günlerde ifadeye çağrılan ve uyuşturucu testi yapılan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş gözaltına alındı. Uyuşturucu ve grup seks partileriyle gündeme gelen Mehmet Akif Ersoy'a yakınlığıyla bilinen Taner Çağlı ise Viyana’ya kaçmak üzereyken enselendi. Takvim operasyonun detaylarına ulaştı.
Habertürk merkezli uyuşturucu ve seks ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.
Sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğu iddia edilirken Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin merkezinde yer aldığı gizli tanık ifadeleri kan dondurdu.
VEYİS ATEŞ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan eski Habertürk spikeri ve yöneticisi Veyis ateş gözaltına alındı.
Ateş'le beraber Taner Çağlı da listede yer aldı.
TANER ÇAĞLI KAÇAMADAN ENSELENDİ
Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. Ekipler, Veyis Ateş'i evinde gözaltına alırken Taner Çağlı'yı Viyana'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.
Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la da temasta olan bir isim.
TEST YAPTIRMIŞTI
Veyis Ateş, geride bıraktığımız günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermiş, ardından da uyuşturucu testi yaptırmıştı.
MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI
Bilindiği üzere Mehmet Akif Ersoy soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer almıştı. Grup seks itiraflar ve ahlaksız partiler mahkeme dosyasına girmişti.
Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulanmıştı.
ELA RÜMEYSA VAKASI
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu mesajları ortaya çıkmış, gizli tanık ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Dosyadaki tanık ifadesinde göre Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci'yi menfaat için iş insanları ve bürokratlarda görüştürmüştü.
Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran'la olan "uyuşturucu" yazışmalarına müteakip ikiliye test yapılmış, sonuçlar pozitif çıkmıştı.