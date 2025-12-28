Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi

Sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğu iddia edilirken Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin merkezinde yer aldığı gizli tanık ifadeleri kan dondurdu.

Habertürk merkezli uyuşturucu ve seks ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.

VEYİS ATEŞ GÖZALTINA ALINDI Öte yandan geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan eski Habertürk spikeri ve yöneticisi Veyis ateş gözaltına alındı. Ateş'le beraber Taner Çağlı da listede yer aldı.





TANER ÇAĞLI KAÇAMADAN ENSELENDİ



Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. Ekipler, Veyis Ateş'i evinde gözaltına alırken Taner Çağlı'yı Viyana'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.



Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la da temasta olan bir isim.



TEST YAPTIRMIŞTI



Veyis Ateş, geride bıraktığımız günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermiş, ardından da uyuşturucu testi yaptırmıştı.



MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI



Bilindiği üzere Mehmet Akif Ersoy soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer almıştı. Grup seks itiraflar ve ahlaksız partiler mahkeme dosyasına girmişti.



Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulanmıştı.