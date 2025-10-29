PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?

CIA'le Ekrem İmamoğlu lehine casusluk faaliyeti yürüten MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'u aylar öncesinden bildiği "Yakın zamanda Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Yatırım ve paralarınızı yurt dışına aktarın" dediği iddia edildi. Gün'ü ihbar eden ise "mommy'im" dediği Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam çıktı. Alaçam, Hüseyin Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılımı kullandığını, İngiliz istihbaratına çalışıp İsrail'de özel ağırlandığını beyan etti. Gün'ün Soros'la kurduğu "finans" bağlantısını anlattı. 2023 seçimlerinden bir ay önce Merdan Yanardağ'a verilen binlerce Euro da rapora girdi. Ajan Gün'ün Yanardağ için "Destekliyoruz yavrum" dediği öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı "casusluk" soruşturması kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den NSA ve MOSSAD'a uzanan organize bir istihbarat operasyonunu deşifre etti.

İmamoğlu'nun kampanya ekibine 'İstanbulluların kişisel verilerini yasa dışı yolla ele geçirerek' istihbari faaliyet sağlayan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün seçimlerden sonra bizzat "mommy'im" dediği Seher Alaçam'la birlikte İmamoğlu'nu ziyaret ettiği belirlendi.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğluSeher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu



KİM BU SEHER ALAÇAM?

Alaçam, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim. Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.

Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam, annesinin manevi evladı Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetlerini ihbar etti (Takvim.com.tr)Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam, annesinin manevi evladı Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetlerini ihbar etti (Takvim.com.tr)


ANNESİNİN "MANEVİ OĞLUNU" İHBAR ETTİ

Alaçam'ın bir de öz oğlu var. O isim Ümit Deniz Alaçam çıktı. Oğul Alaçam, annesinin manevi evladı Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetlerini ihbar etti.

6 Mart'ta "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Alaçam, Hüseyin Gün'le tanışıklığının 2004'te annesi aracılığıyla başladığını, 2005'te annesiyle Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi şirketler kurduklarını söyledi.

"İNGİLİZ İSTİHBARATINA ÇALIŞIYORDU, İSRAİL'DE ÖZEL AĞIRLANIYORDU"

Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılımı devlet yetkililerine pazarladığını ve İngiliz istihbaratına hizmet ettiğini belirtti. Alaçam, Gün'ün İsrail'de özel ağırlama gördüğünü ve Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da ajanlık faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.



SOROS MU FONLUYORDU? "GÖRÜŞMELER YAPTI"

Deniz Ümit Alaçam'ın ifadesine göre Hüseyin Gün'ün George Soros ile bağlantısı var...

Alaçam, Gün'ün 2005'te Freedom LLC üzerinden Azerbaycan muhalefetini finanse ettiğini, George Soros'un Açık Toplum Vakfı yetkilileriyle finansman görüşmeleri yaptığını anlattı. Gün'ün odasında sakladığı el yazısı günlüğünü, kriptolu telefonlarını ve belgeleri soruşturma birimlerine teslim etti.

15 TEMMUZ'U AYLAR ÖNCEDEN BİLİYORDU... "YATIRIM VE PARALARINIZI YURT DIŞINA AKTARIN"

Öte yandan casus Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişimini aylar öncesinden bildiği söyleniyor...

Ümit Deniz Alaçam, ajan Gün'ün 2016 başlarında "Yakın zamanda Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Yatırım ve paralarınızı yurt dışına aktarın" dediğini ve annesinin hesabındaki dövizi İsviçre'ye aktardığını bildirdi.



MERDAN YANARDAĞ'A GİDEN BİNLERCE EURO RAPORDA: DESTEKLİYORUZ YAVRUM

Casusluk soruşturmasının medya ayağından TELE1 çıktı. MASAK'ın hazırladığı ön raporda ifadesi yer alan Gün'ün çalışanı B.Y., soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a elden para verdiğini anlattı.

B.Y., bankadan çektiği 10 bin ve 5 bin euroyu, 2023 seçimlerinden bir ay önce zarfla teslim ettiğini belirtti. B.Y., bunun nedenini Gün'e sorduğunda, "Destekliyoruz yavrum" yanıtını aldığını anlattı.

