İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?

Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'ın tutuklandığı "casusluk" soruşturması kolları FETÖ 'den MI6'ya, CIA'den NSA ve MOSSAD'a uzanan organize bir istihbarat operasyonunu deşifre etti. İmamoğlu'nun kampanya ekibine 'İstanbulluların kişisel verilerini yasa dışı yolla ele geçirerek' istihbari faaliyet sağlayan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün seçimlerden sonra bizzat "mommy'im" dediği Seher Alaçam'la birlikte İmamoğlu'nu ziyaret ettiği belirlendi.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu KİM BU SEHER ALAÇAM? Alaçam, Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim. Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.

Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam, annesinin manevi evladı Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetlerini ihbar etti (Takvim.com.tr)





ANNESİNİN "MANEVİ OĞLUNU" İHBAR ETTİ



Alaçam'ın bir de öz oğlu var. O isim Ümit Deniz Alaçam çıktı. Oğul Alaçam, annesinin manevi evladı Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetlerini ihbar etti.

6 Mart'ta "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Alaçam, Hüseyin Gün'le tanışıklığının 2004'te annesi aracılığıyla başladığını, 2005'te annesiyle Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi şirketler kurduklarını söyledi.



"İNGİLİZ İSTİHBARATINA ÇALIŞIYORDU, İSRAİL'DE ÖZEL AĞIRLANIYORDU"



Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılımı devlet yetkililerine pazarladığını ve İngiliz istihbaratına hizmet ettiğini belirtti. Alaçam, Gün'ün İsrail'de özel ağırlama gördüğünü ve Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da ajanlık faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.